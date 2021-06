En el marco del operativo del Plan Incluir que se realiza en diferentes barrios de la ciudad, voluntarias de las carreras de Ciencias Médicas relevan casa por casa para orientar a los vecinos mayores de 60 años en el proceso de inscripción para vacunarse contra el covid. Los equipos que desde hace 10 días participan del operativo realizado por los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud ya estuvieron en los barrios La Boca, Supercemento, La Paloma, Vía Honda, Antena, Larrea, Bolatti y Fanta. A partir de la búsqueda, los equipos inscribieron a 550 personas a las que les dieron un turno y en su gran mayoría ya fueron vacunadas. "Nosotros tenemos el padrón con la cantidad de vacunados y no vacunados, y en base a esos datos los distribuimos territorialmente en los diferentes barrios de la ciudad. Donde vemos que hay un proceso de menor vacunado, y en las zonas donde es más complejo el acceso a internet, vamos a ese barrio", señaló Camilo Scaglia, director provincial de Desarrollo Territorial Rosario.

Con la mira puesta en resolver las dificultades que tiene una parte de la población para inscribirse en el registro Santa Fe Vacuna, las voluntarias de las carreras de Ciencias Médicas, que también cumplen funciones en los vacunatorios provinciales, relevaron puerta a puerta a vecinos de nueve barrios que no pudieron solicitar el turno para vacunarse vía web. Después de consultar si la persona se anotó para recibir la vacuna contra covid, en ese caso preguntan si quiere recibir la vacuna para poder inscribirlos en el sistema de asignación de turnos para la vacunación.

El cuestionario incluye la consulta sobre cuál fue el motivo por el cual no se pudo anotar al sistema de turnos: Si no sabía que había que anotarse, la falta de acceso a tecnología / internet, o no saber cómo se usa la computadora y/o celular. Scaglia dijo que la mayor cantidad de personas que no se pudieron inscribir fue por alguna problemática de conectividad, la principal complejidad en los barrios y en especial de los adultos mayores. Con los soportes técnicos, las voluntarias los inscriben en el momento.

"Nos acercamos hasta la puerta de su casa para que esa persona se pudiera inscribir en el registro, incluso algunas personas mayores que lo hicieron la semana pasada, ya están vacunadas. Es valorable que el Estado vaya a la puerta de tu casa, te convoque, y te traslade vacunado", destacó el funcionario provincial. También resaltó la tarea que realizan las voluntarias y voluntarios que realizan tareas en los vacunatorios que están ubicados en el Galpón 17 y la ex-Rural.

"Hay personas de las distintas carreras de Ciencias Médicas que el año pasado no tuvieron presencialidad y que aprendieron a hisopar al calor de la pandemia, se capacitaron durante los fines de semana con cursos on line, son las que están vacunando en la ex Rural, y varias son las que ahora van a casa por casa para inscribir a la gente, un proceso del que también participaron voluntarios de organizaciones sociales", apuntó el director provincial de Desarrollo Territorial Rosario .

La intervención de los equipos en los barrios es integral, la inscripción al vacunatorio es un operativo más dentro del conjunto. El pasado miércoles, en barrio La Boca se programaron 200 turnos para obtener el DNI, distintos trámites de la Tarjeta Alimentar, reempadronamiento de la TUP y se entregaron módulos alimentarios.