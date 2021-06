La Comunidad Mapuche Nahuelpán de Chubut denunció que desde febrero una empresaria ganadera de Esquel mantiene bloqueado el camino vehicular que conecta la vivienda de dos adultos mayores de la comunidad con la Ruta 40. Según denuncian, se trata del único camino por el que se puede salir del lugar, por lo que las dos personas se encuentran aisladas desde que, en febrero, la mujer decidió cavar una zanja en medio del camino tras denunciar que habían desaparecido animales de su producción. Miembros de la comunidad se encuentran desde el miércoles en el lugar buscando abrir el paso.

"Los caminos ancestrales en nuestra comunidad permanecerán abiertos, nadie nos puede impedir circular por nuestro propio territorio", señalaron desde la comunidad en un comunicado en el que agregaron que la empresaria en cuestión se presentó el miércoles por la tarde en el lugar con "una partida policial como lo hizo también su abuelo tiempo antes del desalojo del año 1937 para luego quedarse con las tierras producto del despojo".



El conflicto se inició luego de que la empresaria asegurara que en los últimos años habían desaparecido más de 200 ovejas y corderos de su producción, por lo que decidió bloquear el camino que, según afirma, forma parte de su propiedad y que conecta con la vivienda del matriominio Quilaqueo Llancaqueo. "Es un camino ancestral, tiene años de existencia y toda la vida fue transitado por la familia", aseguró a este diario Francisco Huenchuman, miembro de la Comunidad Nahuelpán.

Por su parte, desde la comunidad aseguran que la familia no tiene nada que ver con la desaparición de las ovejas y corderos, y que incluso Ángel Quilaqueo, de 75 años, invitó en reiteradas ocasiones a la empresaria para que se acercara a comprobar si en su vivienda estaban los animales. Desde enero, la mujer bloqueó el camino con cadenas y candados en la tranquera ubicada a unos 1500 metros de la vivienda hasta que finalmente, a mediados de febrero, decidió cavar una zanja para impedir directamente el paso de los vehículos.

Antes, entre enero y febrero, se presentó tres veces ante la Justicia para denunciar que la familia había roto las cadenas y los candados para ingresar al camino, mientras que los Quilaqueo Llancaqueo también denunciaron el bloqueo. Según contó Huenchuman, "la Justicia llamó a las partes para resolver el tema y ella se negó rotundamente a tapar la zanja, por lo que tomamos la decisión de taparla por nuestros propios medios". A mediados de mayo, la mujer sacó la tranquera y la reemplazó por un alambrado que fue retirado este miércoles por miembros de la comunidad.

"Ella vino con la Policía al lugar, no nos violentaron, pero vinieron de manera prepotente. Quiere que nos saquen y eso no nos deja tranquilos", señaló Huenchuman y agregó que "no estamos queriendo sacarle nada, solo pedimos que deje abierto el camino para que esta familia pueda entrar y salir de su casa, ver su campo, sus animales, solo pedimos que los dejen tranquilos".