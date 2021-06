La primera candidata trans del conservador municipio mexicano de Zacatelco, Valeria Lorety, deseó que las elecciones del próximo domingo en las que aspira a ser presidenta municipal "provoquen un cambio radical y rompan con muchos paradigmas", al resumir un sentimiento inclusivo que comparten los y las postulantes LGBTIQ+ que serán récord en un país donde "la discriminación y el machismo todavía es muy fuerte".



Estilista, su trabajo durante los últimos 15 años en una peluquería le permitió conocer de primera mano los problemas y necesidades de los habitantes de la localidad, ubicada en el estado de Tlaxcala y a unos 120 kilómetros al este de la Ciudad de México.



"Siempre tuve el sueño de ser presidenta municipal y nunca perdí las esperanzas. Soy una activista, a favor de los derechos de los hombres y mujeres, de la comunidad LGBT, de los animales, y por eso mantengo a 39 perritos en un refugio, y soy representante de la red migrante en Tlaxcala", se definió la integrante del Partido Verde Ecologista.



"Es momento de hacer un cambio radical en estas elecciones, de involucrar a más personas. Siempre dicen que la política es para hombres y mujeres, pero la política es para todos los que tengan un sueño de generar un cambio", añadió.

Con el oficialismo como favorito, unos 94,4 millones de mexicanos están llamados a votar el próximo domingo para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados federal y casi 20.000 cargos estatales, incluidos 15 de 32 gobernadores.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dictaminó para estos comicios nuevas reglas para una mayor inclusión en las listas de personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas, migrantes y de diversidad sexual.

En ese marco, se registró un récord de 44 postulantes LGBTIQ+ para renovar la Cámara de Diputados y casi el 2% de los más 5.300 candidatos para los diversos cargos que respondieron una encuesta del ente electoral se identificaron como parte de la comunidad.

En estas elecciones habrá postulantes que se definen transgénero, homosexuales y muxe, un tercer género reconocido históricamente en la cultura zapoteca, entre otras orientaciones sexuales e identidades de género. Esto es un avance para México "donde la discriminación y el machismo todavía es muy fuerte", afirmó Lorety.

"Yo he sido amenazada y violentada de mis derechos porque muchos hombres machistas y homofóbicos no quieren darle paso a una inclusión", apuntó y recordó que su cambio de identidad lo tuvo que hacer en la Ciudad de México ya que en su estado recién se aprobó el año pasado.

Ante este panorama, Lorety se entusiasma con que las elecciones "provoquen un cambio radical y México haga historia al romper con muchos paradigmas y abrir muchas puertas para nuevas generaciones". Ejemplificó este cambio con lo que ocurre en Zacatelco: "El valor y el respeto siempre se ganan. A pesar de que me encuentro en un municipio de pueblo y machista, donde la gente no es tan abierta, hoy me reciben con los brazos abiertos".

La plataforma de la candidata se basa en cuatro ejes, según ella misma detalló: "Un Gobierno transparente; con igualdad de género; aliado en el sentido que tenga en cuenta a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el desarrollo de infraestructura de alto impacto; y que promueva un desarrollo turístico y empresarial".



"La gente quiere un cambio radical y ha sido gracias al trabajo cotidiano que hago que ahora lejos de discriminarme me respetan", manifestó. Y concluyó: "Mis padres me golpeaban horriblemente. Que bueno que esos golpes se hayan convertido en luchas que están dando resultados para nuestra comunidad".



Las estadísticas reafirman sus dichos: la esperanza de vida para las personas trans en México es de 35 años, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, frente a 77 de toda la población. El país además es el segundo más letal para los transexuales en la región después de Brasil, de acuerdo con las ONGs Letra S y Transgender Europe.

En cuanto a los femicidios, se registraron 75 en abril, con lo que suman un total de 311 durante los primeros cuatro meses de este año, según datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública.