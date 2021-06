Por segundo fin de semana consecutivo el Ministerio de Salud de la provincia decidió salir a vacunar a los barrios a través de los Centros de Salud, pero esta vez sumó a los Hospitales y dispuso vacunatorios en todo el interior provincial. Si bien la información inicial indicaba que estaría destinada a mayores de 50 años y personas de entre 18 y 50 con algún tipo de comorbilidad y certificación probatoria, durante el transcurso de la mañana de ayer decidieron bajar el límite y adelantar la vacunación a mayores de 45 el sábado, y para de 40 desde el domingo.

Según confirmaron desde la misma cartera, la decisión respondió a que no había asistido mucha gente “y se quería vacunar a la mayor cantidad de personas”, indicó el gerente del Hospital Materno Infantil y a cargo del Área Operativa de Salud Norte, Federico Mangione.

Mangione fue quien la semana pasada decidió dar el puntapié inicial con esta iniciativa, siguiendo los pasos que realiza todos los años con la vacuna antigripal, aprovechando que habían arribado una buena cantidad de primeras dosis de la Sputnik V.

Debido a que evaluaron positivamente esa metodología tras la primera experiencia en la capital salteña, se decidió extender a todo el territorio. Ayer el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación marcaba que existía unas 149.000 dosis de las que llegaron sin aplicar.

Mangione también informó que no entendían porqué no había asistido el número de personas que esperaban, pero afirmó que por eso se decidió adelantar la aplicación a los mayores de 45 cuando estaba previsto comenzar desde este lunes a través de los turnos previamente entregados. También comunicó que había disponibilidad “de todas las vacunas” y no solo de la rusa.

A diferencia de la semana pasada, no se registraron denuncias en cuanto a que se estaba vacunando a menores de 45 años sin certificado. Aunque sí hubo algún descontento, sobre todo por parte del personal de salud, por la decisión tardía de bajar cinco años la edad para inocular más dosis.

En primer lugar, se quejaron porque debieron rechazar a muchas personas que luego fueron incluidas: “muchos se fueron sin vacunar, o sea que mañana (por hoy) va a ser un día complicado”. Pero también remarcaron que hubo una especie de "supervisión" de personas que no eran del área de salud, en referencia a la cantidad de funcionarios que circularon por los vacunatorios buscando alguna foto “y dando órdenes de lo que había que hacer”.

En Orán, se dispusieron 12 centros para vacunar, entre ellos, el Hospital San Vicente de Paul y la sede de la Universidad Nacional de Salta. La gerenta de aquel nosocomio, Gladis Laime, le dijo a Salta/12 que la demanda había sido “muy buena” y que calculaban que agotarían stock ese mismo día, por lo que si no llegaba una nueva partida no se vacunaría el domingo.

En aquella localidad se recibieron 3.000 dosis para avanzar con el cronograma de vacunación durante el fin de semana, y se repartieron unas 200 por cada lugar en donde se aplicaban. Alrededor de las 16 horas de ayer, ya se habían inoculado más de 2.000, por lo que suponían que hasta las 18 se colocarían las 1.000 restantes.

El reporte oranenese, informó que se notificaron 24 casos positivos en el día de ayer, con 664 acumulados en el año y 2.583 desde que comenzó la pandemia.

Desde el programa de Inmunizaciones recordaron que debe transcurrir un período de 15 días como mínimo, entre la administración de la vacuna antigripal y la de COVID-19. Y quienes recién se estén recuperando del coronavirus, deberán esperar 12 semanas para poder inocularse.

Cafayate, alto índice de positividad

En los últimos días, la ciudad de Cafayate volvió a subir sus índices de contagio, lo que le valió ingresar dentro de los departamentos de Alto Riesgo epidemiológico. El pasado jueves llegaron a registrar 37 casos en un solo día, “casi el 100% de positividad en los test realizados”, indicó la directora de Bromatología e integrante del Comité de Emergencia local, Siwar Haro Millán. En aquella localidad, llamó la atención el número ya que no se venía superando el 30%.

Ayer ese número bajó y se identificaron 5 casos, con lo que lleva el total a 641 en lo que va del año y 1.223 desde que arrancó la pandemia. Según el informe del Hospital Nuestra Señora del Rosario, el 50% de las camas de Unidad de Terapia Intensiva se encuentran ocupadas y cinco de los ocho respiradores se encuentran disponibles.

Haro Millán agregó que la situación aún se encuentra controlada, pero que las medidas se adoptaron “para bajar la circulación y que no se desborde el sistema sanitario”, y que por eso mismo se decidió primero restringir las actividades sociales, “para no afectar la actividad económica”.

Por eso mismo, el COE local decidió tomar nuevas medidas que regirán hasta el 19 de junio. Entre ellas las de restringir las actividades sociales y deportivas.



En Cafayate también se vacunó el sábado y continuarán haciéndolo durante todo el día de hoy.

Reporte del sábado 5 de junio

El Ministerio de Salud Pública informó que entre viernes y sábado se notificaron 595 casos nuevos en la provincia, de los cuales 558 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 37 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 543 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. En la jornada del viernes 4, hasta las 16, se notificaron 671 testeos, de los cuales 246 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 36,7% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 47.724 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 40.612, lo que representa el 85%. Hay 196 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 94 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1440.

La Capital con 213 casos fue la que más reportó en el día de ayer, en tanto Metán y Rosario de la Frontera justificaron con los índices reportados que se continúe son clases presenciales ya que tuvieron 50 y 46 nuevos enfermos en 24 horas. Solamente Anta alcanzó el sábado un registro similar al declarar 54 positivos. Ayer todos los departamentos tuvieron al menos un caso, inclusive La Poma, el único de la provincia calificado de bajo riesgo sanitario.