La Municipalidad comenzó ayer la campaña de vacunación contra la covid en los 50 centros de salud para pacientes de 18 a 59 años con factores de riesgo. Para hoy y mañana fueron asignados 2.600 turnos diarios, un número que permitirá acortar los tiempos de vacunación en esa población. "Estamos muy conformes con el arranque, estuvieron muy contentos los equipos, muy bien la gente, fue una jornada histórica", destacó el director de Centros de Salud, Fernando Vignoni. El funcionario dijo que el viernes completarán el esquema con las 20 mil personas que se vacunarán en los centros de salud, y adelantó que enviaron a la provincia el listado de personas sin comorbilidades. Si hay disponibilidad de vacunas, el objetivo es comenzar con esa población la semana próxima. Además, el funcionario informó que las personas mayores de 60 años que no se vacunaron, podrán hacerlo en los centros de salud sin turno previo con la presentación del documento de identidad.

El histórico operativo arrancó a la mañana, cuando las personas encargadas de buscar las vacunas en cuatro móviles las distribuyeron en los 50 centros de salud. "Había que consignar el número de lote de cada vacuna, cargarlo en la heladera virtual, fuimos bastante rigurosos con la trazabilidad de las vacunas, y eso nos llevó un poquito más de tiempo que la distribución habitual", explicó Vignoni a este diario. En los centros, donde 130 personas están afectadas al operativo, tenían previsto comenzar a las 13, pero en algunos arrancaron a las 15 por estas demoras, pero resolvieron la totalidad de los turnos asignados y se aplicaron 1.140 dosis.

"Para martes y miércoles tenemos 2.600 turnos asignados por cada día en la totalidad de los centros, por una cuestión operativa y de seguridad, no queremos sobrecargar la capacidad de las heladeras para alojar las dosis. Calculamos que en ese número va a estar el promedio, a lo mejor se incremente un poco el viernes para terminar la semana con todas las personas de los grupos de riesgo. Son 20.700 las personas que figuran en el listado que enviamos al Ministerio de Salud provincial, pero hubo muchas personas que ya fueran vacunadas sábado y domingo", precisó Vignoni.

Una vez finalizada la vacunación con la población con comorbilidades, el objetivo es avanzar con las personas menores de 59 años sin factores de riesgo. "Ya enviamos a la provincia el listado de pacientes que quedarían por fuera del turno general, suponemos que si sigue habiendo disponibilidad de la vacuna de AstraZeneca la idea es continuar con esa población la semana que viene", adelantó el director de Centros de Salud del municipio.

Al referirse a la tarea de los equipos, Vignoni dijo que "si bien el operativo de vacunación es una sobrecarga de trabajo, porque no dejan de hace otras cosas, lo tomaron entendiendo cuál era el sentido y la necesidad". También destacó el trabajo de los voluntarios de organizaciones sociales y centros comunitarios que asignan los turnos de aquellas personas que por distintos motivos no habían podido inscribirse. Además, confirmó que a partir de un acuerdo con todos los vacunatorios de la ciudad, las personas mayores de 60 años que no fueron vacunadas pueden presentarse con el DNI y en los centros los vacunan sin turno previo. Ayer se dieron dos casos, aunque estiman que el número se va a incrementar.

Por su parte, el intendente Pablo Javkin destacó en declaraciones radiales el comienzo de esta etapa de vacunación en los centros de salud a la población referida a la red de salud municipal con comorbilidades. "Luego seguiremos por edad con la población general, a partir de una disponibilidad de vacunas que nos permitirá acelerar durante el operativo en julio", agregó. "Hace 20 días planteamos que queríamos tocar las 300 mil personas vacunadas en junio. Hoy estamos en 280 mil y estaremos arriba del objetivo esta semana. Vamos a estar a un ritmo de casi 40 mil personas por semana y esto nos permitirá multiplicar la cantidad de vacunados”, estimó el intendente.