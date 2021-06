Desde la Federación Argentina de Músicxs Independientes (FAMI) se está desarrollando desde ayer, y hasta el 13 de junio, el Encuentro Nacional de Músicos Independientes de las 35 asociaciones del país que integran la Federación. Bajo una modalidad virtual se puede participar de forma libre y gratuita de 11 talleres formativos, un festival nacional y una asamblea con representantes de las asociaciones participantes.

Por Salta participan lxs Músicxs Independientes Asociados de Salta (MIAS), con el objetivo conjunto de debatir, accionar y generar políticas para el fomento de la música de producción independiente en el país. Desde la Federación se entiende que en tiempos pandémicos y con la industria musical arrasada, el asociativismo y las redes colaborativas generan esperanza.

El presidente de FAMI, Esteban Agatiello, dijo a Salta/12 que el propósito era hacer capacitaciones abiertas a la comunidad musical, es decir, que no incluya solamente a los asociados, sino que se pueda lograr la partipación de la gran mayoría de músicos del país. "Para nosotros es un gran gusto que desde distintos puntos del país se puedan escuchar capacitaciones con grandes especialistas y de forma libre y gratuita", expresó.

Agatiello sostuvo que la crisis que vive la escena musical en la actualidad no se debe únicamente a la pandemia, sino que años antes la situación ya se tornaba complicada. En ese sentido, el presidente de MIAS, Sebastián Aciar, afirmó que "la cultura ya venía con un vaciamiento intenso desde el 2015", lo que repercutió en la ausencia directa de políticas públicas nacionales dirigidas hacia las provincias o propuestas por ellas mismas.

Ese ausentismo en la gestión, llevó a que también los gobiernos municipales se desprendan de la asistencia hacia el sector. Durante las etapas de Aislamiento Social (ASPO) "eso se agudizó", dijo Aciar. Uno de los grupos más afectados fueron los músicos independientes que ejercían su trabajo en ferias, centros culturales o pubs a través de la música en vivo, y que por las medidas restrictivas debieron dejar de hacerlo. Según Aciar, hubo un "parate abrupto".

Con el paso de la primera ola y llegando a los últimos meses del año pasado y hasta comienzos de 2021, los y las músicas pudieron volver a tocar en vivo, pero la existencia de restricciones, que en algunos casos sólo autorizaban el 50% del uso del espacio físico, también impactó en el ingreso de los trabajadores.

El músico explicó que la entrada económica de los músicos independientes, en su mayoría no pasa por el ingreso de derechos intelectuales de sus obras, sino que se da un "vuelco más hacia la parte creativa" y la "readaptación de la música". Incluso mudarse a la escena virtual tuvo sus inconvenientes cuando se dieron con que no contaban con un equipo que permita una eficaz transmisión o no se tenía una buena conectividad.

"Si no tenés todas las herramientas, es muy difícil que puedas cobrar entradas", en esos formatos. Por eso, desde MIAS y en la gestión de 2020 a cargo de Diego Maita, se realizó una campaña de apoyo solidario que logró recaudar dinero en efectivo para los artistas más afectados. Para este año, y con la gestión de Aciar, próximamente se donarán herramientas y dispositivos tecnológicos para que los trabajadores pueda desarrollarse de manera virtual.

Aciar, que es vocalista de la banda infantil Juanetes, aseguró que en cuanto a asistencia provincial estuvo el lanzamiento en octubre del Plan de Reactivación Cultural, a través de la Secretaría de Cultura de Salta. Pero aún se aguarda la totalidad del segundo desembolso.

"Desde las municipalidades directamente en pandemia no hubo ninguna respuesta para el sector artístico y en particular, para el sector musical", cuestionó. En Salta son 60 los gobiernos municipales.

Por eso indicó que las líneas de fomentos más presentes "de manera contundente" fueron las aprobadas por las entidades nacionales como el Fondo Nacional de las Artes. De igual manera, estuvo el Instituto Nacional de la Música (INAMU), que creó fomentos solidarios de acuerdo a la región del país. Un ejemplo fue que en mayo del 2020 ya se encontraban repartiendo partidas de $10 mil para los músicos de Salta. "Estamos luchando y resistiendo en un panorama desfavorable y esperando la vuelta a los escenarios con el público en vivo", afirmó Aciar.

Agatiello también destacó el papel del INAMU, pero aseguró que tenían la idea de proyectar algo más porque saben que lo realizado por el Instituto "aún no es suficiente". "Acá la cuestión es más amplia y necesitamos enfocar el trabajo de cultura a las municipalidades, las provincias y el estado nacional", precisó. Por eso desde la Federación decidieron conformarse como un Punto de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación y así trabajar en red entre las asociaciones.

Un acción concreta es impulsar el acompañamiento para que en cada ciudad del país se cumpla el artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que garantiza que el 15% de la música que se pasa en las radios debe ser nacional e independiente. "El INAMU está trabajando en eso y eso es una de las claves para que esto se compense con trabajo", aseguró el presidente de FAMI.

Las actividades

Las actividades que se desarrollan están distribuidas en tres ejes: formación integral, festival de bandas y asamblea interna de la FAMI. Las dos primeras se realizan a través del canal de YouTube y la página de Facebook @famiargentina, mientras que la asamblea nacional será con representantes de las asociaciones y de manera virtual.



En primer lugar, las charlas y talleres formativos están destinados a personas ligadas a la música pero también a público en general. Son actividades libres y gratuitas, con inscripción previa. Se realizan desde ayer al viernes 11 de junio, en dos horarios, a las 18 y a las 20. El sábado a las 11 será la última charla, sobre inclusión en la música.

En todos los casos, son temáticas de vital importancia para la construcción de la autogestión en la música: derechos intelectuales en la música (Margarita Lambertini - Rodrigo Gozálbez); manejo de redes sociales (Juliana Mazza); armado de giras (Paulina Fain); estudios de grabación caseros (Sergio Di Mario); comunicación en la música (Iván Salo).

También hay charlas sobre producción artística y musical (Juan Sardi); iniciación a la técnica vocal para instrumentistas (Pablo Cordero); la Ley de Cupo como construcción de una herramienta colectiva (Celsa Mel Gowland); el diseño de proyectos culturales (Carolina Vidarte),; la música en streaming (Armando Riquelme) y la inclusión en el ámbito musical (Alejandro Gabriel Artacho).

El festival de bandas tendrá lugar el domingo 13 de junio, a partir de las 18, con proyectos musicales de las distintas provincias del país, lo que generará una galería multicolor de la expresión más auténtica del arte musical argentino. Tendrá entre las canciones testimonios de protagonistas y referentes de las organizaciones participantes.

La asamblea general será el sábado 12 y participarán tres representantes por cada asociación de la FAMI, con el objetivo de generar un manifiesto del Encuentro y debatir sobre las acciones y políticas que la Federación implementará a corto, mediano y largo plazo.

La comisión organizadora del Encuentro nacional está integrada por Esteban Agatiello, Gustavo Paglione y Sebastián Echarry como coordinadores generales; Verónica Morales y Armando Riquelme en el registro audiovisual y Pablo Lemus en el diseño gráfico, más la participación y colaboración de todas las asociaciones participantes.

Para más información, pueden visitar el Facebook de FAMI, escribir a [email protected] o seguir el Instagram @fami_musicxs