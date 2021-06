El Indio Solari criticó al expresidente Mauricio Macri por decir que cortaba su jornada laboral temprano para ir a mirar Netflix y señaló que ningún exfuncionario del macrismo está “complicado con la cana” a pesar de todas las pruebas en contra.

"El último paso que han dado es ése, de cagarse en todas las mentiras”, dijo el cantante en una entrevista que dio a Marcelo Figueras para hablar de su libro La vida es una misión secreta. “Se nota todo, no han podido ocultar nada, ni el fiscal mayor, que hay grabaciones, imágenes en Pinamar”, agregó Solari haciendo referencia al fiscal Carlos Stornelli.

"No vi a nadie del régimen que antecedió que esté complicado con la cana. Está este Pepín...", sostuvo el Indio sobre el operador judicial que escapó a Montevideo, y lamentó que “está todo igual”.

El ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también habló de la pandemia y fustigó a la oposición por politizar el coronavirus e intentar horadar la campaña de vacunación y las políticas sanitarias que lleva adelante el Gobierno actual.

"Hay un montón de gente implicada en delirio, (es un) casi genocidio esta pelea contra la vacunación y la pelea contra el Gobierno. No puedo entender con qué cara dicen esas cosas", reclamó.

Solari cuestionó, además, a Elisa “Lilita” Carrió por hablar “pestes de la vacuna rusa”, cuando la ciencia de ese país es “una de las más revolucionarias que ha habido”. “No sabe nada y, sin embargo, de eso está llena la calle", apuntó.

"Los dueños de los medios son gente de mierda. Ellos tienen la ventaja de la fuerza bruta, de la potencia. Lo que no entiendo es que gente que haya ido al secundario o tiene una instrucción siga creyendo en las pelotudeces que se dicen", dijo Solari.

El cantante lamentó que haya “gente ignorando cosas elementales”, cuestionando la cantidad de muertos y los efectos que deja la pandemia y apuntó que se trata de "esa misma gente que no sabía que andaba desapareciendo gente".

"Lo lógico es que se está muriendo gente, no era una mentira. Andá a un hospital, pelotudo. Andá a ver a los que están vivos, que dos de cada tres se mueren en terapia", manifestó.

“La regla fundamental de la poesía: emocionar”

En la extensa entrevista, el Indio también habló de su libro y su proceso creativo, el cual se vio afectado desde que le diagnosticaron Parkinson. "Mi sueño hubiese sido, que no lo hice de haragán, hacer una especie de historia completa con un CD, un libro, un video y hacer un universo, y sostenerlo desde distintas disciplinas", expresó.

"Estoy todo el tiempo haciendo ahora, para que esta enfermedad de mierda no me castigue todo el tiempo. Me abstraigo haciendo las cosas, el problema es cuando despierto, que se viene toda una avalancha", agregó.

Solari aseguró: “Por el momento mantengo el humor”. “Cuando uno escribe lo que escribo yo, es como una sonrisa de alguien que está mal, no sé cómo explicarlo. La sonrisa de la decepción”, detalló.

Asimismo, se refirió a una de las preguntas que más suele surgir sobre su obra: qué quiso decir en las letras de una canción. Esta semana, el Indio respondió en un comentario qué quiere decir “Ñam fri frufi fali fru”.

"La vez pasada uno me jodía con que no entendía las letras. Yo le decía que en realidad me tendría que estar agradecido --afirmó el artista--. La aduana del entendimiento es una pérdida de tiempo grande si lo que estás buscando es emocionarte, yo la pasaba por encima. Te mandaba una fruta que no tenías que entenderla, tenías que emocionarte o no. Eso es lo que uno busca. La regla fundamental de la poesía: emocionar".