La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, confirmó este martes que el gobierno porteño evalúa el regreso a las aulas de los alumnos y alumnas de los últimos años de secundaria, quienes se encuentran bajo la modalidad de clases a distancia desde el pasado 31 de mayo.

“Estamos evaluando si pueden volver a la presencialidad los alumnos más grandes de la escuela secundaria”, adelantó la ministra este martes en declaraciones radiales. El regreso, aclaró, dependerá de la evolución de los indicadores sanitarios en la ciudad y del avance de la campaña de inmunización, que recién en las últimas semanas ha logrado tomar ritmo.

El lunes 3 de mayo, tras una semana de confinamiento estricto --en la que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta decidió suspender el dictado de clases, restando credibilidad al discurso repetido de que la educación es lo que más le importa a su espacio político--, la Ciudad de Buenos Aires anunció que el nivel inicial y la primaria volverían a las clases presenciales mientras que en la secundaria habría una diferenciación: clases bimodales en primero y segundo año (esto es, alternado entre presencial y virtual) y virtuales en tercero, cuarto y quinto año.

Este martes, Acuña anunció que se está considerando que esos tres últimos años de secundaria vuelvan a tener clases presenciales, aunque no especificó cuál es la fecha que está en debate. Una opción es que el regreso se produzca tras las vacaciones de invierno: actualmente se analiza la posibilidad de extender una semana más el receso, que está previsto originalmente para el 19 de julio.

Esta semana, según anticiparon desde Uspallata, el gobierno porteño discutirá el ajuste del calendario escolar con el ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, para ver si pueden llegar a un acuerdo sobre las fechas. “Sería ideal, hay que ver si estamos en la misma sintonía”, expresaron.

En la entrevista de este martes con Radio La Red, Acuña se refirió al conflicto que mantienen con la Casa Rosada por la vuelta a las aulas y dijo: "No ponemos en duda la presencialidad. Un año sin presencialidad es demasiado. Estamos discutiendo cosas que hoy no tienen sentido. Nosotros tenemos un fallo de la Corte Suprema que es claro. El enfoque no puede ser quién tiene razón”.



Por último, la ministra destacó la campaña de vacunación porteña de los trabajadores de la educación, una de las gestiones más criticadas por los gremios, y aseguró que ya fueron vacunados "la enorme mayoría de los docentes". "La Ciudad concluye de manera exitosa con el plan de vacunación al personal educativo. El formulario para empadronarse seguirá activo para todo aquel que no se haya inscripto hasta el momento y quiera hacerlo", informó el Gobierno de la Ciudad en un comunicado.

Este martes, UTE Ctera acompañará a la comunidad educativa de la Escuela 16 DE 11, "que acaba de sufrir la pérdida de la casera Alicia Ríos por COVID". "No vamos a ser cómplices del negacionismo del gobierno de la Ciudad que expone a la comunidad educativa al contagio y la muerte", dijo el gremio en Twitter.

Ademys, por su parte, anunció un paro de 48 horas para este jueves y viernes. "Rechazamos la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de Ciudad, que convoca a los trabajadores de grupos de riesgo a la #presencialidad con una sola dosis de la #VacunaCOVID19. Exigimos el respeto al permiso de ausencia extraordinario hasta la 2° dosis y el tiempo de inmunización", explicaron. La medida también se tomó en rechazo "a la extorsión del Gobierno de la Ciudad de descontar los días de paro que son una violación al derecho de huelga. Reclamamos la devolución de lo descontado".