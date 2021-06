La policía noruega identificó el cuerpo del bebé kurdo Artin que estaba desaparecido desde el 27 de octubre, cuando un barco de refugiados que transportaba a su familia naufragó antes de llegar al Reino Unido. El caso recuerda a la dramática imagen del pequeño sirio Aylan Kurdi, que apareció ahogado en las costas turcas cuando intentaba llegar a Grecia junto a su hermano en 2015.

La policía de Noruega dijo que el cuerpo fue encontrado el año pasado en la costa sudoeste del país cerca de Karmoy por dos agentes que hacían una ronda. Camilla Tjelle Waage, jefa de investigaciones policiales, le contó a la BBC que no se había reportado la desaparición de ningún niño en Noruega ni ninguna familia se había puesto en contacto con la policía. "El mono azul (que llevaba puesto el bebé) no era de una marca noruega y eso indicaba que el bebé no era de aquí", agregó. Allí empezaron las pruebas de ADN que permitieron identificarlo.

Rasoul Iran-Nejad y Shiva Mohammad Panahi, ambos de 35 años, Anita, de nueve y Artin, de seis, murieron durante el naufragio en el Canal de la Mancha. La familia era oriunda de la ciudad de Sardasht, en el oeste de Irán, uno de los lugares más afectados por los ataques aéreos contra la población kurda. Se cree que le pagaron a un contrabandista para cruzar junto a otras 23 personas en un barco sobrecargado, luego de que en dos ocasiones no pudieran ingresar al Reino Unido en tren.