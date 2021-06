Este jueves circuló una información en algunos medios de comunicación que encendió las alertas sanitarias: dos nuevos casos de la variante Delta de coronavirus se habrían registrado en la Argentina. La afirmación es correcta pero inexacta porque estos contagios no son recientes, como se publicó en las últimas horas. Los diagnósticos positivos fueron registrados por Migraciones en abril y en ese momento se tomaron las medidas pertinentes para evitar su propagación.

“Nosotros hemos detectado dos casos de la variante delta en Ezeiza, por eso es tan importante el hisopado que se hace acá en la Argentina. Los aislamos automáticamente en hoteles junto a todos sus contactos estrechos”, dijo este jueves en declaraciones radiales la directora de Migraciones, Florencia Carignano. Su comentario sobre la llegada al país de una de las variantes más contagiosas que circulan en el mundo generó confusión.

Sin embargo, en todo momento la funcionaria se refirió a los casos reportados el mes pasado, a raíz de los PCR realizados a dos viajeros argentinos, menores de edad, que habían regresado al país el 24 de abril. En ese momento, la Organización Mundial de la Salud no había adjudicado aún la nomenclatura "Delta" a la variante surgida de la India.

Según repasó Carignano, los dos casos fueron registrados en pasajeros que habían subido al avión con testeos PCR negativos, pero que "cuando llegaron a Ezeiza, dieron positivo". Los hisopados realizados en el aeropuerto fueron luego enviados al Malbrán, donde se identificó de qué variante se trataba, relató la directora de Migraciones.

"A partir de ahí se buscan los contactos estrechos, quiénes estaban sentados al lado y se los aísla y se hace un monitoreo. Por esa razón, estas personas no circularon libremente y no se extendió el contagio”, explicó la funcionaria, quien señaló que el principal problema en Argentina "es el cumplimiento de la cuarentena, porque no sería necesario tomar ninguna medida si las personas cumplieran con la cuarentena estricta de siete días que se les pide y si las jurisdicciones controlaran”.

“No tenemos vuelos con India, las fronteras terrestres están cerradas desde el 25 de diciembre, hay testeos al llegar. Pero si la gente baja del avión, se va a visitar a los familiares y las jurisdicciones no controlan, es muy complicado”, continuó.

Frente a la repercusión que tuvieron las declaraciones de Carignano en algunos medios, las autoridades del Ministerio de Salud emitieron su respectiva aclaración. "En relación con la información difundida acerca de la detección de variantes DELTA (originariamente detectada en India), se aclara que corresponde a dos viajeros que ingresaron al país el día 24 de abril provenientes de Europa, y que cumpliendo los protocolos habituales de ingreso al país, resultaron positivos para COVID, variante Delta. Los dos casos y sus familias cumplieron el aislamiento correspondiente en hoteles en Ciudad de Buenos Aires, como se publicó el 10 mayo" en un comunicado oficial, precisaron.

El comunicado oficial, del 10 de mayo

El Ministerio de Salud de Nación, a través del Instituto ANLIS MALBRAN, confirmó hoy (10 de mayo) el diagnóstico de SARS-CoV-2 con secuenciación de variantes prioritarias en tres viajeros, en dos casos se trata de las variantes B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aislada en India) y en un tercero de la variante B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica).

“Desde que iniciamos la vigilancia de secuenciación genómica en viajeros, hemos identificado variantes denominadas prioritarias en casi el 50% de los casos positivos, pero, esta es la primera vez que encontramos las variantes B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aislada en India) y B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica)”, indicó Analía Rearte, directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación.

La funcionaria explicó que “dentro del protocolo de procedimientos para los ingresos a Ezeiza desde el exterior, a todas las personas se les realiza un test de antígenos; a los que son positivos se los envía a un hotel en la Ciudad de Buenos Aires a cumplir el aislamiento, y además se envían las muestras a secuenciar al laboratorio Malbrán”.

De esa secuenciación surge que, en los dos primeros casos -en dos menores de edad procedentes de París y residentes de Ciudad de Buenos Aires-, se halló la variante B.1.617.2 y B.1.617.1 (originariamente aislada en India); mientras que en el tercero -en una persona de 58 años, procedente de España y residente de la provincia de Río Negro- se aisló la variante B.1.351 (originariamente aislada en Sudáfrica).

Los tres viajeros ingresaron al país el 24 de abril, y fueron derivados para la realización del aislamiento correspondiente a un hotel de la Ciudad de Buenos Aires. El día 26 de abril, se notificó a las jurisdicciones para que realicen las acciones de seguimiento de los contactos estrechos.

Según informaron las jurisdicciones a la autoridad sanitaria nacional, los niños cumplieron el aislamiento junto a sus padres, aunque éstos fueron negativos, y el adulto cursó el aislamiento de 10 días con síntomas leves.