En las efemérides del 20 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1854. El nacimiento de Arthur Rimbaud

Nace Arthur Rimbaud, un mito de la poesía francesa. Vivió apenas 37 años y dio por concluida su obra a los 20. Mantuvo una tormentosa relación con el poeta Paul Verlaine, diez años mayor, que llegó a dispararle con un arma de fuego (lo hirió en una muñeca). En su producción destacan Iluminaciones y Una temporada en el infierno.

1902. Nace Felisberto Hernández

En Montevideo nace Felisberto Hernández. El escritor uruguayo dejaría una serie de relatos que son imprescindibles en la evolución de la literatura fantástica. Entre sus libros publicados destacan Nadie encendía las lámparas y Por los tiempos de Clemente Colling. Murió en 1964.

1938. El nacimiento de César Isella

En Salta nace César Isella. Fue una de las grandes figuras del folklore argentino. Integró Los Fronterizos, grupo con el que grabó la Misa Criolla. En 1966 comenzó su carrera solista. La asociación con el poeta Armando Tejada Gómez dejó clásicos como "Canción con todos" y "Canción de las simples cosas". Fue prohibido por la dictadura. En los 90 descubrió a Soledad Pastorutti y apadrinó los inicios de su carrera artística. Falleció en 2021, a los 82 años.

1976. Maradona debuta en Primera División

Argentinos Juniors pierde 1 a 0 con Talleres de Córdoba en su cancha, en el barrio de La Paternal. En el segundo tiempo, el DT local, Juan Carlos Montes, hace debutar a un chico que cumplirá 16 años dentro de diez días: Diego Armando Maradona. Es el bautismo como profesional de un mito del fútbol mundial.

1987. Adiós a Mecha Ortiz

Muere Mecha Ortiz, una de las principales figuras de la edad de oro del cine argentino. Tenía 87 años y su carrera cinematográfica se extendió por cuatro décadas, con títulos como Safo, historia de una pasión, Madame Bovary, La Rubia Mireya, Deshonra, Boquitas pintadas y Los muchachos de antes no usaban arsénico.

1994. La muerte de Burt Lancaster

A los 80 años deja de existir en Los Ángeles uno de los grandes nombres del Hollywood clásico: Burt Lancaster. Nacido en 1913, primero fue acróbata de circo. Saltó a la consideración con su primera película, Los asesinos, en 1946. Después vinieron títulos como El halcón y la flecha, De aquí a la eternidad, Veracruz, La rosa tatuada, El juicio de Núremberg, El hombre de Alcatraz, Siete días de mayo, El tren, Los profesionales, Aeropuerto y Atlantic City. Ganó el Oscar al mejor actor por Elmer Gantry en 1960. Colaboró con Luchino Visconti en El gatopardo y Grupo de familia y con Bernardo Bertolucci en Novecento. Su última película fue El campo de los sueños, en 1989.

2010. El crimen de Mariano Ferreyra

Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, es asesinado por una patota vinculada a la Unión Ferroviaria en una protesta contra la tercerización de trabajadores del Ferrocarril Roca, en el barrio de Barracas. Un tiro en el pecho termina con la vida del joven de 23 años. Otra militante, Elsa Rodríguez, queda gravemente herida. Por el crimen sería condenado José Pedraza, mandamás del sindicato.

2011. Alto el fuego definitivo de ETA

ETA anuncia el cese definitivo de la lucha armada. Es el fin a más de 40 años de terrorismo por parte de un grupo que se separó a fines de los 50 del conservador Partido Nacionalista Vasco y optó por la guerrilla para instalar un estado independiente en los territorios históricos de Euskal Herria, que comparten España y Francia. ETA es responsable de más de 800 asesinatos. En los años 80, el gobierno de Felipe González desató acciones de terrorismo de Estado para combatirla, a través de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). En mayo de 2018, la banda anuncia su disolución.

2011. El fin de Muammar Khadafi

El líder libio Muammar Khadafi es linchado por los líderes rebeldes que lo habían capturado en el marco de la guerra civil en que derivaron las protestas originadas en febrero de ese año. Khadafi tenía 69 años y gobernó el país desde 1969 hasta su muerte. Desde entonces, Libia se desangra en conflictos armados.

2017. Muere Federico Luppi

Fallece Federico Luppi. El actor tenía 81 años. Destacó en TV en los años 60 como parte del clan Stivel en el ciclo Cosa juzgada. En cine, protagonizó el Romance del Aniceto y la Francisca, de Leonardo Favio, y más tarde fue parte del elenco de La Patagonia rebelde. Se consagró en plena dictadura con Tiempo de revancha, film que inició su colaboración con Adolfo Aristarain. A sus órdenes filmaría luego Últimos días de la víctima, Un lugar en el mundo, La ley de la frontera, Martín (Hache) (que le valió el premio al mejor actor en San Sebastián) y Lugares comunes. También se lo vio en Plata dulce, No habrá más penas ni olvido, El arreglo y Sol de otoño, entre otras películas. En TV, protagonizó Hombres de ley en los 80 y tuvo una larga trayectoria en teatro.

2019. Evo Morales revalida su mandato en Bolivia

Evo Morales se proclama vencedor de las elecciones presidenciales bolivianas, en las que revalida su mandato iniciado en 2006. Morales llega a los comicios tras sortear la prohibición constitucional que no le permitía buscar una nueva reelección. La distancia respecto de Carlos Mesa lo consagra en primera vuelta, sin necesidad de ballotage. Sin embargo, la oposición denuncia fraude y la crisis deriva el 10 de noviembre en el golpe de Estado contra el presidente, que debe abandonar el país. Dos semanas más tarde, se anularon las elecciones de octubre.

Además, es el Día Internacional del Controlador Aéreo, el Día Mundial de la Osteoporosis, el Día Internacional de las Mastocitosis y las Patologías Mastocitarias, y el Día Internacional del Chef; y, en la Argentina, el Día de la Pediatría.