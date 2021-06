Nicolás Pino, flamante titular de la Sociedad Rural (SRA), asegura que, bajo su conducción, la entidad rural más opositora del campo, no saldrá a combatir al Gobierno. “Nuestro armado es heterogéneo, esta Rural no es del PRO”, dijo en diálogo con Página I12. Matarife de profesión, se defendió además de la idea de que su vínculo con el ex ministro Luis Miguel Etchevehere, signifique un desembarco de Cambiemos en la entidad.

Por otra parte, contó detalles de la reunión que mantuvo con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; prometió una gestión horizontal y adelantó además que se sumará al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la rama negociadora del agro nacional. “No sé por qué no lo hizo la gestión anterior”, detalló, y avisó que, en paralelo, seguirá activo el rol de queja de la Mesa de Enlace.

-¿Qué se puede esperar de su gestión al frente de la SRA?

-Una gestión de puertas abiertas, con un sistema de gobernanza horizontal, será una entidad con la que vamos a poner en valor mucho el trabajo de los directores y delegados del interior. Que tengan su independencia, que se puedan mover en su zona. Es muy loco que nosotros podamos actuar, opinar y decir desde Buenos Aires sobre lo que debe hacer el director del distrito en Neuquén o Chubut. Les pedimos que se involucren en sus ciudades pueblos y sus parajes.

-Hace un tiempo, se armó un campo negociador con el Consejo Agroindustrial (CAA). Hasta ahora, la SRA no participaba, ¿qué hará Usted?

-Justo ahora voy a hablar con ellos para sumarnos a ese Consejo, y hay una sencilla razón para hacerlo. Lo integran más de 60 cámaras y tres de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace están en el Consejo. La mesa es de cuatro y se ha ido solidificando y perfeccionando. Pero no pueden estar ahí en esa mesa solo tres patas, es poco estable. La Rural se suma al Consejo.

-¿Por qué no pasó antes?

-No lo sé. Yo fui vice de Daniel Pelegrina, el presidente saliente, cuando Etchevehere pasó a la política. Y después me fui por tres años. No sé qué ha pasado. No compartimos que no se haya estado en el Consejo, no nos parece buena decisión.

-¿Comparte la lectura de que el Consejo es el campo negociador y Enlace una sector más combativo y opositor?

-Para nada. El Consejo fue una necesidad que se fue cubriendo por parte de las muchas cadenas y entidades que vieron que, nucleándose en algo en común, podría ser beneficioso para todo el sector agro e industrial. Nosotros somos el agro, los que se dedican a hacer la materia prima para la industria. No pueden ir el campo y el agro separados.

-Pero la SRA ha jugado fuerte a la política…

-Políticamente, creemos que hay que estar ahí, pero no perdemos de vista lo que representamos los productores. Vamos a estar en contra y nos vamos a manifestar cuando haya medidas que no nos gustan, como la de la carne. Si el CAA se pliega a nuestro reclamo, mejor. Pero no vamos a esperar que el CAA salga a expresarse para movernos.

-Usted menciona que no hay política, pero Etchevehe fue ministro de Macri y hasta se mostró con él horas después de haber conseguido Usted la presidencia de SRA. ¿No es un desembarco del PRO en la Rural?

-Están haciendo una mala lectura, Etchevehere es un ex presidente y como tal nunca está alejado de la Rural, porque sus ex tienen lugar importante. El grado de amistad que tengo con él es de muchos años y sigue igual. Esto no es una rural del PRO, no venimos a combatir, nuestra lista es tan heterogénea que cantamos la marcha peronista, la radical y tenemos también los globos amarillos. En nuestra lista, por ejemplo, hay un director que fue ministro de Educación de Menem, Manuel García Sola, del chaco. No hacemos proselitismo político partidario.

-La lista que menciona tiene de padrinos económicos a financistas de las campañas de Macri y otros dirigentes, como María Eugenia Vidal… No lo ve como un factor político de peso…

-La conducción que yo encabezo, le repito, es muy heterogénea. Mi conducción no viene a combatir al gobierno, pero no nos tienen que ver como enemigos, sino como aliados.

-Antes mencionaba el tema de la carne. Si la idea es negociar con la política, ¿no fue apresurada la medida de fuerza y la idea de extenderla a otros productos?

-Cuando la Mesa de Enlace la tomó, yo no estaba. No puedo opinar.

-¿Charló del tema carne con Kulfas?

-Con Kulfas fue una charla cordial, amena y protocolar, él estuvo interesado en ver cómo veíamos la cosa. No hablamos de carnes. Mi visión es que el Presidente revea la medida, que más allá de que es mala para nosotros, hace que los productores terminen pagando todo. El acuerdo con frigoríficos esta bárbaro, pero la moneda de cambio son los productores. No nos sientan en la mesa para colaborar. Enlace pidió audiencia y no tuvimos respuesta.

-Una última, ¿cómo se explica un aumento de casi 70 por ciento en la carne cuando los costos no subieron eso y la inflación tampoco?

-La carne subió mucho, es cierto. Pero es porque venía muy retrasada. También impactaron los precios internacionales.

-Esos mismos precios, por otro lado, hacen que el campo esté en uno de sus mejores momentos en décadas…

-El campo vive una suba de commodities muy interesante y gracias a Dios nos agarró la pandemia con estos valores. Festejamos que los precios hayan subido, porque al país le está yendo bien. Las cosas suben porque convivimos con un 40 o 50 de inflación, también.