La plataforma Amazon Prime anunció el lanzamiento de una nueva serie basada en el libro "Noticias de un secuestro", escrito por el reconocido autor colombiano Gabriel García Márquez. "El amor en tiempos de cólera" o "El coronel no tiene quien le escriba" son algunas de las obras del escritor que ya han sido llevabas a la pantalla grande.

La serie constará de seis capítulos, con duración de una hora, y forma parte de un grupo de series locales Amazon Originals como El Presidente, Pan y Circo y La Jauría; series aclamadas por la crítica.



La ficción abordará la historia real de un pequeño grupo de personas secuestradas a manos del narcotraficante Pablo Escobar en 1990 y de los esfuerzos que sus familiares hacen por tratar de liberarlos.

La serie es dirigida por Andres Wood y cuenta con la producción ejecutiva de María Elena Wood, Matías Cardone, Macarena Cardone y Patricio Pereira (Ivercine & Wood), Lourdes Díaz y Stuart Ford (AGC Studios), y por el propio hijo de García Márzquez, el reconocido guionista y director Rodrigo García (The Affair, Six Feet Under).

"Hay pocas historias como Noticia de un secuestro, y no podríamos estar más orgullosos de llevar esta producción a las pantallas de los clientes de Amazon Prime Video en América Latina y alrededor del mundo" dijo Javiera Balmaceda, quien encabeza el equipo de Contenido Original para América Latina de Habla Hispana en Amazon Studios.



Y agregó: "Estamos increíblemente orgullosos del sorprendente elenco y talento detrás de esta serie y ha sido emocionante contar con el apoyo de Rodrigo García, quien nos ayudará a llevar el legado de su padre a millones de clientes de Prime Video en todo el mundo".

Dentro de los actores confirmados en la serie se encuentra Majida Issa (Diana Turbay), Cristina Umaña (Maruja Pachón), Carmen Gómez (Marina Montoya), Julieth Restrepo (Beatriz Villamizar), y los extraordinarios esfuerzos de sus seres queridos para liberarlos Juan Pablo Raba (Alberto Villamizar) y Constanza Duque (Nydia Quintero).

Aunque aún no se sabe la fecha de estreno, Noticia de un secuestro estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video en 240 países y territorios en todo el mundo.