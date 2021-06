El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró, en la previa del debut en la Copa América ante Chile, que "el funcionamiento está" y que el equipo lo pudo evidenciar en el último partido por Eliminatorias, aunque de cara al estreno de este lunes no confirmó la formación que enfrentará al conjunto de Martín Lasarte.

"El camino es el que se vio en el partido con Colombia: el equipo jugó muy bien, aunque faltó culminarlo con un triunfo. Si se gana, se ve todo diferente, pero el funcionamiento está, es evidente. Hay que corregir algunas cosas pero la idea más o menos es la misma", analizó Scaloni este domingo en conferencia de prensa.

El entrenador detalló que recién este lunes a la mañana, sólo unas horas antes del estreno, definirá a los once que saldrán a jugar ante Chile por el primer juego en Brasil. "El equipo casi lo tengo confirmado. No habrá muchas modificaciones con respecto al último partido", adelantó, a la vez que aseguró que ni siquiera estaba definido el arquero para enfrentar a los trasandinos.

Respecto del ataque, donde entre Nicolás González o Sergio Agüero se definía el interrogante por uno de los puestos en la ofensiva, el DT solo aseguró que el flamante jugador del Barcelona está a diposición y "tiene las mismas posibilidades que el resto de sus compañeros". El posible equipo para el estreno, según los últimos ensayos en Ezeiza, iría con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Con respecto al funcionamiento del equipo, del que agregó que "siempre juega con nombres ofensivos", también analizó: "No soy fanático de ver estadistícas de posesiones. Me interesa que, si el equipo tiene la pelota, la tenga para atacar. En el último partido hemos tenido entre 9 y 10 situaciones de gol. El equipo tiene una clara forma de jugar y no la vamos a cambiar, salvo que haya alguna lesión o algún partido puntual en el que busquemos otra cosa".