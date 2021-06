El delantero Norberto Briasco y el mediocampista Esteban Rolón se despidieron este lunes de sus compañeros y del cuerpo técnico de Huracán, previo a sumarse a su nuevo club, Boca, que horas más tarde les hizo la revisación médica en el Centro Médico Genea.

"Briasco y Rolón pasaron a despedirse de sus compañeros por La Quemita. Ambos futbolistas dejaron de formar parte del Plantel Profesional y seguirán sus carreras en Boca. El Club Atlético Huracán les desea lo mejor en lo que viene", señaló la entidad de Parque de los Patricios a través de su cuenta de Twitter.

Luego de varias idas y vueltas, el Xeneize oficializó la compra del atacante en 3.500.000 de dólares por el 80 por ciento y 500 mil más por el pase del volante.

Los dos se suman así a Nicolás Orsini, primer refuerzo de Boca, proveniente de Lanús, quien este lunes se integró a la mini pretemporada que realizan algunos jugadores xeneizes.

Orsini se sumó a Marcos Rojo, Marcelo Weingandt, Agustín Almendra, Cristian Medina y Diego "Pulpo" González, quienes buscan su mejor condición física a la espera del resto del plantel, que desde el viernes próximo trabajará a las órdenes del DT Miguel Russo.

"Boca me encuentra en mi mejor momento. Por eso creo que estoy acá. Jugar en Boca no es fácil y tenés que estar en un gran momento. El club me va a ayudar a crecer y yo espero contribuir a ganar cosas importantes", dijo el flamante delantero al canal del club.