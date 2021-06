Este viernes 18 de junio volverán a funcionar los cines de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, con un aforo máximo del 30 por ciento según establece el protocolo de las autoridades sanitarias porteñas, pero uno de sus complejos más tradicionales, el Cinépolis Caballito, no volverá a encender sus luces, informa el portal especializado Cines argentinos. Según el sitio web, el llamado originalmente Village Caballito, de Rivadavia y Acoyte, siempre fue la oveja negra de la empresa en su momento australiana, luego argentina y ahora mexicana, ya que no pertenecía de manera directa a la cadena. Las salas son propiedad de Galerías Pacífico, como todo el edificio, con un contrato de operación en su momento con Village y luego con el complejo de capitales mexicanos Cinépolis. Esta compleja sociedad en su momento también habría perjudicado a las salas de Caballito cuando fue la instancia de digitalización, que llegó muy demorada en relación a los otros complejos de la cadena. Pese a tener siempre una muy buena recaudación gracias a su excelente localización, el Village/Cinépolis Caballito siempre sufrió a causa de esta difícil relación empresarial. Todavía se espera el comunicado oficial de Cinépolis sobre el tema, pero en el ambiente de la distribución y exhibición cinematográfica ya es un hecho que Cinépolis Caballito no volverá a abrir sus puertas. El prolongado cierre debido a la pandemia sin duda aceleró un proceso que ya venía complicado, como a su vez fue el caso de dos salas emblemáticas del barrio de Belgrano, el Arte Multiplex y Cinema City General Paz, que ahora esperan ser rescatadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).