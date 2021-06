"El intendente de General Sarmiento, Javier Iguacel, dijo que si el gobernador no lo deja dar clases presenciales iba a cortar rutas. Le quiero decir a Iguacel que es un delito grave. Yo le diría que se dedique a cumplir los protocolos y seguramente van a bajar los casos y pueda pasar a fase tres. Que un intendente esté instigando a que se cometa un delito y un fiscal no le presente una denuncia de oficio me parece raro. O no", dijo Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, en la conferencia de prensa en la que cada martes da cuenta de la situación epidemiológica en el distrito.



En esta ocasión, no lo hizo con el ministro de Salud Daniel Gollan, sino con la subsecretaria de Planificación y control sanitario, Leticia Ceriani.

Las clases presenciales

"Donde bajaron los casos por debajo de 500 cada 100 mil habitantes, volvimos a la presencialidad. No cambió nada salvo la situación sanitaria. En algunos casos se puede tener clases y en otros, no", dijo Bianco. "Quiero explicarlo de manera sencilla porque todo el tiempo nos acusan de discriminar distritos y nada más lejos", aclaró.

Y le dedicó varios minutos a hablar de Javier Iguacel, el intendente macrista de General Sarmiento que amenazó con cortar rutas si el gobernador de la provincia de Buenos Aires no le permitía volver a las clases presenciales. "El intendente de General Sarmiento, Javier Iguacel, dijo que si el gobernador no lo dejaba dar clases presenciales iba a cortar rutas. Le quiero decir a Iguacel que cortar rutas es un delito grave", sostuvo.

Y le hizo una recomendación: "Yo le diría que se dedique a cumplir los protocolos y seguramente van a bajar los casos y pueda pasar a fase 3. Que un intendente esté instigando a que se cometa un delito y un fiscal no le presente una denuncia de oficio me parece raro. O no".

Respecto del sistema de fases, Bianco sostuvo que "a partir de hoy, 70 municipios quedan en fase 2, 70 en fase 3 y sólo 5 en fase 4. Los que hoy cambian de fase pasan de fase dos a fase tres, en esos tres distritos, volverá la presencialidad. Si dan los números, volvemos a la presencialidad. Si no, no". Y aclaró que en los lugares en donde volverán a abrirse las aulas, tomarán recaudos: "Entre ellos, la compra de medidores de dióxido de carbono, el testeo de asintomáticos y la entrega de todos los turnos para vacunar a los trabajadores de la educación".

La vacunación

Bianco dijo que están avanzando en el contrato con Cansino, que tiene una serie de condiciones. "La primera ya se cumplió, que se cumpla la aprobación en la emergencia en Argentina. En China tiene que ser aprobada en 5 ministerios y nuestro embajador Sabino Vaca Narvaja está trabajando en eso"

Respecto de Covaxin, dijo que "estamos esperando la aprobación de Anmat y haremos efectiva la compra siempre y cuando en India no se prohíba la exportación".



El sistema de fases

Sobre el cuestionamiento de algunos periodistas respecto de la carga de contagiados, Bianco sostuvo: "No hicimos un cálculo elástico, sino rígido. Está escrito perfectamente. Más claro, echarle agua. Mandé a los periodistas que lo cuestionaron a leer la normativa y dice que los casos deben registrarse el día de inicio de síntomas. No entiendo cuál es la polémica y nosotros no nos vamos a ver Netflix: nos levantamos todos los días a las 8 de la mañana y seguimos hasta tarde".

Y dijo que que iba a hacer un comentario más político: "Primero se quejaban de que no había clases presenciales en algunos distritos, Ahora que la situación epidemiológica lo permite en algunos distritos en base a la incidencia de casos y no a cálculos electorales, se quejan de eso".

Ceriani habló primera y dijo que "continúa bajando la incidencia de casos durante las últimas dos semanas" Respecto de la ocupación de camas de cuidados intensivos en el AMBA, sostuvo: "Estamos en un 70, 8 por ciento aunque los cambios tardan en notarse y seguimos con una ocupación alta".

Sobre el Tren Sanitario, dijo que está en Olavarría y que ya lleva hechos 500 hisopados, que se vacunaron 200 personas y que es una oportunidad para promover el registro a la página de vacunación: https://vacunatepba.gba.gob.ar

"Estamos priorizando a las embarazadas que tienen alguna comorbilidad, tenemos a un 50% de las que se anotaron vacunadas", subrayó.