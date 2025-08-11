El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, murió este lunes. Tras 64 días en estado crítico, su muerte motivó la declaración de tres días de luto en su honor en Bogotá.

Antes de la confirmación oficial de la clínica, fue su esposa, María Claudia Tarazona, quien dio la dolorosa noticia al país a través de un emotivo mensaje en redes sociales. En su despedida, agradeció los años compartidos y prometió cuidar de sus hijos: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió. “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, agregó.



Luego de permanecer dos meses en cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe de Bogotá y de atravesar múltiples cirugías, el estado de salud del legislador se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral. Nieto del expresidente Julio César Turbay (1978–1982) e hijo de la periodista Diana Turbay, asesinada en enero de 1991 por el cartel de Medellín, Miguel Uribe se perfilaba como una figura emergente de la derecha y del partido Centro Democrático.

El atentado contra Uribe Turbay

Tras el anuncio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo en la capital, un período que definió como un tiempo "de reflexión y unidad" en memoria de Uribe Turbay, a quien consideraba su amigo personal. “Miguel le sirvió a la ciudad y trabajó por una Bogotá mejor”, escribió en X el jefe de gobierno de la capital e hijo de Luis Carlos Galán, también asesinado durante un acto de campaña presidencial en 1990.

El alcalde también subrayó: "Su asesinato debe marcar un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia como norma (...) No solo acaban con una vida y destruyen una familia, también atentan contra la democracia misma".

Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como parte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.

Las autoridades han capturado a seis sospechosos relacionados con el ataque y apuntan a una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posibles autores intelectuales.



Entre los detenidos por la muerte de Miguel Uribe están el atacante, un menor de 15 años, y Elder José Arteaga Hernández, conocido como "El Costeño", supuesto cerebro logístico del atentado y por quien las autoridades iniciaron una cacería nacional en las semanas posteriores.

La semana pasada el director de la policía colombiana, Carlos Fernando Triana, dijo que "muy seguramente la Segunda Marquetelia", una disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez, está detrás de la planificación del ataque.

El atentado contra Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.



"Un triste desenlace"

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó este lunes la muerte del senador y precandidato presidencial, ocurrida a la 01:56 de la madrugada local. "A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace", señaló el último parte médico sobre el senador Uribe Turbay, cuyo grave estado de salud mantuvo en vilo a Colombia durante 64 días.



En una breve declaración a medios, el director médico de la Fundación Santa Fe, Adolfo Llinás Volpe, leyó un comunicado oficial en el que lamentó el fallecimiento y expresó la solidaridad de la institución con la familia Uribe Turbay "en estos momentos de profundo dolor".



"El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay en todas las áreas de la institución trabajó incansablemente durante más de dos meses desde su ingreso gravemente herido", señaló Llinás, acompañado por el director general, Henry Gallardo, y el médico Omar Salamanca.

Gallardo agradeció a los medios de comunicación "el respeto máximo por la familia y por todas las entidades que apoyan a Colombia siempre" y destacó que "se han portado fantástico con la Fundación y con todo este proceso".



"Un día triste para el país"



La muerte del presidenciable generó reacciones de dolor a través de toda la política colombiana: la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, llamó el día de la muerte de Uribe "un día triste para Colombia" en un mensaje en la red social X. "La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo", agregó.

El expresidente y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, se sumó al llamado por la reconciliación entre colombianos. "Hacemos de nuevo un llamado a la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida. En estos momentos tan difíciles para el país es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación", expresó Santos en un mensaje en su cuenta de X.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, calificó la muerte del senador opositor como “una derrota” para el país. Horas después de la confirmación oficial, rompió el silencio con un mensaje en sus redes donde expresó: “Es una derrota de Colombia y de la vida”.

“La vida está por encima de cualquier ideología”, afirmó Petro, lamentando que en un "gobierno progresista" se haya producido un atentado con “trágico final” contra un senador opositor, y pidió que la investigación se profundice con el apoyo de expertos internacionales. "No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más”, subrayó el mandatario.

Desde el Centro Democrático, partido con el que Uribe aspiraba a la presidencia, publicaron: “Tu partida nos duele, pero tu ejemplo nos inspira. Seguiremos luchando por una Colombia más segura y democrática, con la certeza de que tu legado vivirá en cada paso que demos”.

Por su parte, el condenado expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido político al que pertenecía Uribe Turbay, lamentó la muerte del senador y señaló: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.





Reacciones internacionales

La muerte de Miguel Uribe Turbay también desató una ola de mensajes de condena y condolencias en el exterior. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia condenó el asesinato del senador y pidió “unidad frente a la polarización” para avanzar hacia “una Colombia en paz”.

La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, también lamentó su fallecimiento y advirtió: “Sin una política de seguridad efectiva, no hay garantía de derechos humanos para nadie”.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia manifestó su rechazo a la violencia política. En un comunicado firmado por el encargado de negocios, John T. McNamara, expresó: “Lamentamos profundamente y nos entristece el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Es un día muy triste para Colombia y para todos los colombianos”.

Quien también se pronunció fue el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio. "Estados Unidos se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables", escribió el funcionario de Donald Trump en X.

En Estados Unidos, los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez consideraron al senador una “esperanza para la democracia” y advirtieron que su asesinato “no puede ser en vano”.

Finalmente, el Gobierno brasileño lamentó la muerte del senador y expresó su “repudio vehemente a cualquier forma de violencia política”. En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitió sus condolencias a la familia de Uribe Turbay y manifestó su solidaridad con el gobierno y el pueblo colombiano.