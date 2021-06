Caminemos

El sol dispersa su luz y todo se transforma.

Las flores se abren y esparcen su aroma.

La tierra aromatiza nuestras pisadas.

Caminamos por la vida de la mano y con un beso.

Te ama,

Nora

***

Como la abeja

La abeja nos da la miel.

La abeja hace un zumbido con el cual se comunica.

Es colorida y laboriosa.

La abeja hace el amor.

Yo como la abeja produzco miel y hago el amor.

¡Te amo!

Nora

***

El amanecer

El sol sale

la luna se esconde

las flores se abren

los frutos maduran

un poco más.

El campo revive

las gallinas cacarean

los pájaros cantan

va a ser un lindo día.

Y todo continúa

como tú y yo que nos seguimos amando.

Te ama,

Nora

***

El Girasol

Gira con el sol, el girasol.

Yo como el girasol giro con el sol.

Tú eres mi sol y yo giro alrededor tuyo durante todo el día.

Y nuestras semillitas dan mucho aceite.

Te besa,

Nora

***

El no ocultarme

Amanece.

Amanece cada vez más temprano.

El sol sale sin esconderse.

La luna se esconde.

Yo deseo salir como el sol y no esconderme de día como la luna.

***

Esta tarde

Hoy fue una tarde maravillosa,

el sol brilló y calentó nuestros cuerpos.

Este invierno tan riguroso no podrá con nosotros.

La luna esquiva la lluvia.

Y seguimos amándonos

Te ama,

Nora

***

La taza de café

El último momento juntos

fue simplemente una taza de café.

No importó el tiempo juntos.

Así culminó nuestro amor:

bebiendo simplemente una taza de café.

Todo lo que tuvimos se acabó

al beber una taza de café.

Después de tus vaivenes y mis entregas,

después de mis besos y tus sin importancias,

después de tus minas, tus timbas y tus enojos,

después de las asombrosas reconciliaciones,

todo culmina con una taza de café.

Y en el último trago siento lo amargo del azúcar

de la taza de café.

Mi nombre es Nora Pignataro. Nací una madrugada en Londres. Me trajeron muy chica y siempre me costó el castellano. Después de mucho estudiar, comencé a contar historias en el secundario. Pero me largué a escribir en el profesorado (soy profesora de nivel primario). Necesitaba textos para mis alumnos y así empecé a narrar

Luego, al llegar a la colonia, me invitaron a participar del taller de escritura y así me convertí en escritora.

*GUAU! es el nombre del taller de escritura del Centro Cultural “Nise” que funciona en la Colonia Psiquiátrica de Oliveros. Quienes hacemos GUAU! creemos que la escritura es una vía generadora de salud. Posibilita crear y poner en el mundo nuevos sentidos y así nombrarnos, decirnos desde lugares singulares y propios. Desde 2007 a la fecha hemos realizado encuentros de lectura, intercambios con otros espacios de producción y editado de manera independiente, zines y libros de autoría individual y colectiva. Asimismo, publicamos las producciones del taller en nuestro blog: www.guaurevista.blogspot.com. Hernán Camoletto, Coordinador.

La página web de la ilustradora es: http://www.lauraspivak.com.ar