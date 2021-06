Por segunda vez la Legislatura salteña, luego de un intento frustrado en el 2018, trata el proyecto que castiga el acoso callejero mediante la aplicación del Código Contravencional, fijando hasta 20 días de arresto o una multa que ronda actualmente los 8.500 pesos. En esta oportunidad ya obtuvo la media sanción de Diputados.

La autora de la iniciativa, Socorro Villamayor, sustentó su argumento en dos leyes nacionales, la 26.485, “en la que se fueron especificando los distintos modos de agresión, de violencia y de ultraje, y que luego fue modificada por la 27.501, que agrega una nueva forma de violencia no visibilizada pero constante contra la mujer: el acoso callejero.

La iniciativa establece que se deberá incorporar como artículo 115 a la Ley 7135 “Código Contravencional de la Provincia de Salta”, que “Será sancionado con arresto de hasta veinte (20) días o multa de hasta veinte (20) días, quien en espacios públicos o privados de acceso público, despliegue conductas o acciones, físicas o verbales, con connotación sexual y no consentida, en contra de cualquier persona, que de manera directa o indirecta afecte o perturbe su vida, dignidad, libertad, integridad física o psicológica o el libre tránsito creando en ellas intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo, siempre y cuando el hecho no configure delito”.

Villamayor indicó que en el Congreso Nacional existe un proyecto similar para incluir la sanción dentro del Código Penal y recordó que en Salta se frustró la aprobación en 2018 debido a las posturas inamovibles del Senado y de Diputados con respecto a las modificaciones que se le hizo esa oportunidad en la Cámara Alta.

Además contó que durante el análisis en la comisión de la Mujer, que por segunda vez consiguió quórum para tratar un proyecto, se planteó cómo se diferencia el piropo del acoso, a lo que la legisladora indicó que concluyeron que desde el momento que ofende y lleva a la mujer a hacer una denuncia, no es un piropo sino que es un acto de humillación u hostigamiento.

Una estadística confeccionada por la agrupación de mujeres MuMaLa, señala que el 93 por ciento de las argentinas sufrió alguna vez acoso sexual, lo cual es un panorama concreto del estado de situación actual y de lo necesario que es establecer mecanismos de sanción, para castigar pero para concientizar también.

El único de los diputados que no votó a favor del proyecto, sino que se abstuvo fue Claudio Del Plá, porque considera que no solucionará nada. El diputado del Partido Obrero señaló que el problema es como hacer para evitar el acoso, y advirtió que no se conseguirá nunca si sigue sin darse como una materia la Educación Sexual, ya que “hoy es planteada como un taller en el sistema educativo”.

Además pronosticó que “esta ley va a fracasar porque los que van a intervenir son los policías, una institución cuestionada por la falta de perspectiva de género”.

El proyecto finalmente fue aprobado con 51 votos en positivo y una abstención, ahora pasa al Senado en revisión.

Energías alternativas y biocombustibles

Ayer también se trataron en la Cámara Baja dos iniciativas relacionadas a la generación de energía, por un lado la adhesión a la ley nacional que fomenta la producción de energías alternativas y renovables y también una solicitud a los legisladores nacionales para que gestionen una nueva ley nacional de biocombustibles.

Si bien en la provincia ya rigen las normativas 7823 y 7824 que fomentan la producción de energías renovables y la posibilidad de inyectar en la red pública el excedente generado, lo que se conoce como balance neto, al adherir la provincia a la ley nacional no solo las complementa a las ya vigentes, sino que además amplía los beneficios para quienes encaren un emprendimiento de este tipo.

Así, por ejemplo, la Ley nacional 27424 contempla la creación de un fondo de fideicomiso para otorgar préstamos, incentivos, garantías, la realización de aportes de capital y adquisición de otros instrumentos financieros, destinados a la implementación de sistemas de generación distribuida a partir de fuentes renovables.

También establece en su reglamentación la obligatoriedad a las empresas distribuidoras de “comprar toda la energía que el usuario-generador inyecte a la red de distribución, producto de la generación eléctrica de fuente renovable que resulte excedente sobre el autoconsumo”.

Otros beneficios son de índole fiscal, ya sea mediante la amortización acelerada del impuesto a la ganancia, así como con certificados de crédito fiscal para el pago de tributos a nacionales sobre la inversión en investigación y desarrollo, diseño, bienes de capital.

La ley fue aprobada con 51 votos afirmativos y uno solo negativo del diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá, que opinó que es un proyecto que apunta a garantizar negocios privados, sin considerar efectivamente el cuidado del ambiente o la generación de mano de obra.

En tanto también se aprobó un proyecto de declaración en el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial y los legisladores nacionales por Salta, que “realicen las gestiones pertinentes a efectos de que sea sancionada una nueva Ley de “'Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles', la cual sea superadora para todos los sectores involucrados (caña de azúcar, maíz y soja)”.

Además pide que se declare al biocombustible como recurso estratégico para el desarrollo de las economías regionales.

El origen de esta iniciativa es la discusión en el Congreso de la Nación de un proyecto de ley que reduce la cantidad que deben tener de biocombustible la nafta y el gasoil.

Actualmente dicho corte se fija en un 12 por ciento para el bioetanol y un 10 por ciento para el biodiesel. El nuevo proyecto presentado por legisladores del oficialismo nacional, que aún se discute en comisión, por lo tanto no está firme el texto definitivo, señala una reducción al 6 por ciento para el bioetanol de maíz, y a un 5 % al biodiesel de soja. En tanto, el bioetanol de caña de azúcar, que produce en Salta el ingenio Tabacal, no sufre modificaciones.

El fundamento para la baja de esos valores radica en priorizar el uso de los granos para alimento y no para combustible.

Nuevamente el proyecto se aprobó con todos los diputados a favor, excepción de Del Plá que utilizó argumentos similares para oponerse al de energía eléctrica.

Dia de la cultura gitana

También obtuvo media sanción el proyecto de ley que declara el día 8 de abril como “Día Provincial del Pueblo Romaní/Gitano” y “Día de la Cultura Gitana”, en conmemoración del 1° Congreso Internacional Romaní/Gitano.

El autor de la iniciativa, el diputado Santiago Godoy, señaló que con esta efeméride, su inserción en el calendario escolar y su conmemoración a través de actos oficiales de carácter público, colaborarán en la difusión del conocimiento de la identidad gitana y su cultura, de modo que posibilite desarticular estereotipos negativos y propiciar las condiciones necesarias para su integración plena.

“Junto con los armenios y los judíos, el pueblo gitano fue terriblemente perseguido y discriminado en el mundo”, indicó Godoy. Además, destacó la figura de la mujer en esas comunidades, porque “son la que exhiben con orgullo su condición de gitana, por su forma de vestir principalmente que hace que no pasen desapercibidas”.

Se aprobó de forma unánime y pasó al Senado.