El seleccionado de Brasil, formado en su mayoría por estrellas que brillan en los clubes más importantes de Europa, jugará ante Perú, dirigido por el argentino Ricardo Gareca, intentando alcanzar el segundo triunfo en la Copa América, y rememorando la final de la edición pasada en 2019 ganada por los pentacampeones mundiales.



El duelo por el Grupo B se desarrollará en el estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro, este jueves desde las 21, con el arbitraje del argentino Patricio Loustau y televisado por DirecTV. Brasil es el gran candidato, en el debut le ganó a un debilitado, a causa de los casos de coronavirus, seleccionado de Venezuela, con el menor esfuerzo y haciendo lo que siempre hacen los brasileños, ir de menor a mayor en casi todas las competencias.

El equipo local, liderado por Neymar, intentará finalizar en el primer puesto en la zona, para ir luego en pos de su tercer bicampeonato de América de su historia.



El entrenador Tite realizaría cinco cambios con los ingresos de Thiago Silva por Marquinhos, Fabinho por Casemiro, Everton Ribeiro por Lucas Paquetá, Everton Sousa Soares por Gabriel Jesús, y Gabriel Barbosa por Richarlison, con respecto a la formación debutante frente a Venezuela.



Perú debutará en esta Copa como vigente subcampeón pero lejos del nivel que mostró en 2019, ya que esta último en la eliminatoria de Qatar 2022 y no cuenta con el goleador Paolo Guerrero, quien no está apto tras la rotura que sufrió en los ligamentos de la rodilla derecha jugando en el Inter de Brasil.



Gareca, que clasificó a Perú al mundial de Rusia 2018, no tiene previsto incluir a Christian Cueva en el equipo, y dejaría entre los suplentes al estratega de Al Fateh (Arabia Saudita), después de que el fin de semana se vieron fotos advirtiendo del "comportamiento irresponsable" del jugador. Medios peruanos mostraron imágenes de Cueva "violando los protocolos de bioseguridad" por la pandemia, bebiendo cerveza y sin la utilización de mascarilla.







Colombia-Venezuela en Goiania

Colombia, puntero de su zona junto con Brasil, enfrentará a Venezuela, en un encuentro válido por la segunda fecha del Grupo B. El partido se jugará desde las 18 en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, ubicado en la ciudad de Goiania, con arbitraje del paraguayo Eber Aquino. La transmisión estará a cargo de la señal de cable TyC Sports.



Los colombianos vencieron por 1-0 a Ecuador en el debut y se ubican en el segundo lugar con tres unidades, al igual que los locales, que tiene mayor diferencia de gol a favor debido al triunfo 3-0 ante Venezuela.

El entrenador del representativo colombiano, Reinaldo Rueda, tendrá que rearmar la zona defensiva, ya que tiene a los futbolistas Oscar Murillo y Yairo Moreno con diferentes lesiones musculares. En reemplazo de Murillo ingresará Davinson Sánchez, mientras que en el lugar de Moreno se parará William Tesillo.



La lesión de Moreno le abrió un lugar a Frank Fabra, lateral izquierdo de Boca Juniors, quien ingresó en la nómina en reemplazo del delantero Juan Ferney Otero, quien dio positivo en coronavirus antes de viajar a Brasil.



Otro de los cambios será de orden táctico: Luis Muriel ingresará en lugar del delantero Rafael Santos Borré, de River Plate, para que conforme la dupla de ataque junto a Miguel Borja. El mediocampista Edwin Cardona, de Boca Juniors, volverá a ser titular en una línea que completan Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, al igual que en la fecha pasada.