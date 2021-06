El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se despidió este jueves del club después de 16 años y 22 títulos, pero dejó en claro que su intención era quedarse en la institución. El defensor remarcó que había aceptado la última oferta de renovación que le había acercado la dirigencia, pero que en ese momento le comunicaron que esa propuesta ya no estaba en la mesa de negociación.

"El dinero nunca fue un problema", aseguró Ramos en la rueda de prensa de despedida. "Me ofrecían un año y yo quería dos. Llegado a este punto, en las últimas conversaciones acepto la oferta con la rebaja de salario y en ese momento se me dice que ya no hay oferta, que tenía una fecha de caducidad y yo no me había enterado", sintetizó el zaguero, que igualmente se mostró con el presidente del club, Florentino Pérez.

"Es uno de los momentos más difíciles de mi vida porque uno nunca está preparado para decirle adiós al Real Madrid", expresó Ramos, que consideró que esta despedida se trata de un "hasta luego", ya que está seguro de que se unirá al club en el futuro en alguna otra función.

"Llegué aquí como un niño y ahora tengo una maravillosa familia, que siempre ha estado conmigo. Ellos me acompañaron siempre, tanto en las buenas como en las malas. Agradezco también al club, al presidente, a todos los compañeros que tuve, a empleados y a los hinchas", añadió el zaguero de 35 años.



"Los miro a la todos a la cara y es imposible no emocionarse, pero nunca será una adiós definitivo", explicó el andaluz, quien no decidió su futuro, aunque aseguró que no hay ninguna chance de que se pueda ir al Barcelona. "Esa opción es un no tan grande como el Bernabéu", remarcó el hasta ahora capitán blanco, que en cambio se mostró interesado en una eventual propuesta del Sevilla, club en el que debutó en la Liga española, aunque aclaró que por ahora no hay ninguna propuesta concreta de su antiguo equipo.

"Cierro una etapa maravillosa y única, para iniciar otra en la que ojalá consiga nuevos títulos, más que un hasta siempre es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré", concluyó Sergio Ramos.



Una vez finalizada la rueda de prensa, Florentino Pérez le entregó a Ramos la insignia de oro y brillantes del Real Madrid, en tanto que en la sesión de fotos el futbolista posó junto a los 22 trofeos que ganó en su paso por la entidad.