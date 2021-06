El Frente de Todos dictaminó en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo a favor del DNU presidencial que extendió las medidas sanitarias hasta el 25 de junio para mitigar los contagios y las muertes que desata la segunda ola de la covid-19. Mientras que el interbloque macrista de Juntos por el Cambio insistió con su rechazo en minoría con el argumento que las medidas dispuestas por el Ejecutivo “avanzan sobre las autonomías provinciales”. En tanto, el proyecto de ley de Emergencia Covid que establece parámetros sanitarios y epidemiológicos para enfrentar la pandemia -- mientras avanza la inmunización de la población con las vacunas--, sigue paralizado en la Cámara de Diputados ante la resistencia opositora.

El debate en la Bicameral reiteró, una vez más, los argumentos que oficialismo y oposición esgrimieron a lo largo de casi toda la pandemia. El diputado Pablo Yedlin (FdT), aseguró que el decreto se trata de “cuidar a la ciudadanía, intentar sostener la salud pública, y tener menos casos y muertes por Covid”. Luego recordó que la llamada ley de Emergencia Covid ya tuvo dictamen en Diputados y que una legislación de esas características “nos evitaría la necesidad de tener que sostener DNU’s de manera quincenal”. “La oposición varias veces nos planteó la necesidad de generar una ley”, remarcó ante la resistencia de JxC de apoyar el proyecto. Yedlin, que preside la Comisión de Salud de la Cámara baja, repasó con gráficos que tras las medidas restrictivas “hay una tendencia a la mejora” sobre la cantidad de casos en el país, pero advirtió que “seguimos con una situación compleja en las camas de terapia intensiva”.

El diputado macrista Pablo Tonelli fue el vocero de JxC. “Ya no se justifica que el presidente por sí solo dicte este tipo de medidas” y que “insista en querer aprobar decisiones que ya la Corte Suprema le dijo que no puede aprobar”, dijo en sintonía con el gobierno porteño que se reveló contra un DNU anterior del Ejecutivo por la suspensión de las clases presenciales en los conglomerados urbanos en situación de Alarma Epidemiológica. “Las disposiciones locales no las puede dictar el presidente, solo las autoridades locales”, y este decreto “tiene como objeto facultar a los gobernadores para tomar medidas”, insistió Tonelli para luego sentenciar que “los gobernadores lo que menos necesitan es que el Gobierno los autorice. Es el colmo del antifederalismo”.

Varios legisladores oficialistas salieron al cruce de los argumentos del interbloque macrista. “Existe una capacidad notable de algunos diputados de la oposición para encontrar argumentos que permitan sostener la posición de rechazar este DNU” y “la Constitución Nacional es muy clara, y la situación excepcional que prevé el artículo 99, sumado a la urgencia y la necesidad de adoptar estas normas, es pública y notoria, no merece mucha explicación”, replicó el senador porteño Mariano Recalde. “No vulnera ninguna competencia de las provincias”, agregó la diputada Carolina Gaillard (FdT) sobre el DNU, además de sostener que “en ningún caso va en contra del federalismo, sino que de alguna manera intenta ordenar en una estrategia sanitaria central lo que tiene que ver con las facultades propias que establece nuestra Constitución, facultades propias y facultades concurrentes de la Nación y de las provincias”.

Mientras tanto el oficialismo continúa en la tarea de conseguir apoyos entre otros bloques para garantizar el quórum y los votos que le permita llevar al recinto y aprobar la ley de Emergencia Covid. Un objetivo que por ahora impide el rechazo de JxC, los diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti y el lavagnismo.