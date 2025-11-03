En el marco de una investigación que lleva adelante la fiscalía federal de Tartagal, a cargo de la fiscal Lucía Orsetti, en la jornada de hoy se llevaron a cabo allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 de Tartagal de Gendarmería Nacional y en la casa particular del titular de esa dependencia.

Según informó el Ministerio Público Fiscal federal, la medida fue para secuestrar elementos considerados de interés para el caso, en el cual ya hay otras personas implicadas ya imputadas, entre ellas un oficial y un suboficial de Gendarmería.

La investigación data de mayo último, a partir de un procedimiento en el que se secuestró una carga de más de 160 kilos de cocaína. En la causa participan investigadores de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público Fiscal de Salta.

La fiscalía federal indicó que "las medidas están bajo conocimiento de las autoridades principales de dicha fuerza en Salta".

En mayo pasado, efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray” de Gendarmería que estaban en el kilómetro 1.466 de la ruta nacional 34, secuestraron casi 161 kilos de cocaína que era transportada en una camioneta Ford Ranger en la que viajaban un hombre y una mujer mayores de edad junto a un menor de edad.

En el control de rutina los gendarmes detectaron signos en la estructura del rodado que indicaban que podía haber sido modificada. En un registro minucioso en cada sector del vehículo se dieron con un piso falso, y compartimientos ocultos en la caja trasera de la camioneta y en los zócalos.

Tras cortar la chapa extrajeron 173 paquetes rectangulares que contenían cocaína con un peso total de 160 kilos 960 gramos. En ese momento se secuestró la droga y la camioneta y detuvo al conductor y su acompañante. .