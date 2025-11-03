El dólar oficial inició la primera semana de noviembre al alza. En un contexto de aparente calma financiera pero de dudas persistentes sobre el régimen cambiario, el tipo de cambio mayorista subió 37 pesos (+2,6 por ciento) hasta los 1482 pesos, quedando apenas 1 por ciento por debajo del techo de la banda ubicado en 1497,50 pesos. La baja de 47 pesos (3,2 por ciento) registrada en la primera semana poselectoral no alcanzó para compensar la suba mensual de 4,7 por ciento, por lo que el dólar sigue moviéndose cerca del límite superior del corredor cambiario.

En el Banco Nación, el billete se ofreció a 1500 pesos para la venta, mientras que el dólar tarjeta, que surge de sumar un recargo del 30 por ciento al tipo de cambio minorista deducible de Ganancias, se ubicó en torno a los 1950 pesos. Pese al cambio de clima tras la contundente victoria del Gobierno en las legislativas, el mercado sigue dudando de la sostenibilidad del esquema de bandas.

Esa desconfianza se refleja en los contratos de futuros: a partir de diciembre el mercado especula que el tipo de cambio perforará el techo, en un escenario de baja oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios por la estacionalidad de noviembre y por el adelantamiento de exportaciones que se registró antes de los comicios.

Según analistas de agencias de bolsa, el cuadro fue “más calmo respecto de la dinámica de la semana pasada” y, al haber aumentado menos que el contado, la curva de futuros comprimió con fuerza, cerrando con tasas implícitas en torno al 25 por ciento. En paralelo, los dólares financieros revirtieron las bajas iniciales y terminaron replicando la suba del oficial: el MEP avanzó 20,02 pesos (+1,4 por ciento) hasta los 1497,48 pesos, mientras que el contado con liquidación subió 13,45 pesos (+0,9 por ciento) hasta los 1519,98 pesos. El blue, en cambio, se mantuvo estable en 1445 pesos.

El frente político también aportó ruido. El presidente Javier Milei decidió cambios relevantes en su equipo. Guillermo Francos dejó la Jefatura de Gabinete, que pasará a ser ocupada por Manuel Adorni, mientras que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. Desde consultoras de la city porteña señalaron que los cambios fueron recibidos con “sensación mixta” en el arco político y en los mercados, con sectores que lamentan la salida de Francos, considerado un articulador con experiencia.

A su vez, este lunes se anunció que el economista Alejandro Lew fue designado por el ministro de Economía, Luis Caputo, como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno, quien fue ubicado al frente del Ministerio de Relaciones y Comercio Internacional. El propio Caputo hizo el anuncio a través de la red X: "Nuevo Secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como Secretario de Finanzas". El funcionario ya había estado al principio de la gestión como director del Banco Central.

En el plano real, la señal preocupante vino del complejo agropecuarui. Tras la liquidación récord de finales de septiembre, las exportaciones del sector se desplomaron en octubre: las empresas del complejo agroexportador ingresaron apenas 1117 millones de dólares, lo que implica una caída del 56 por ciento interanual y un derrumbe del 84 por ciento frente al mes previo.

Sin el colchón de los 7000 millones de dólares liquidados de manera extraordinaria en septiembre —correspondientes en su mayoría a ventas que en otros años se concentraban en el último trimestre—, el Gobierno deberá enfrentar en enero pagos a bonistas por 4200 millones, todavía en medio de negociaciones con grandes bancos de Estados Unidos para conseguir financiamiento adicional.

En cuanto a los activos bursátiles, la bolsa porteña volvió a mostrar cifras de euforia en el arranque de noviembre. El S&P Merval subió 3,4 por ciento, mientras que su versión en dólares avanzó 2,4 por ciento, su mayor nivel desde fines de mayo. Entre las principales subas del día se destacaron Telecom Argentina (+11,3 por ciento), Ternium (+8,4) y Banco BBVA (+6,5).

Estos movimientos se apoyan en un octubre de ganancias históricas para los activos argentinos. El Merval en pesos registró la mayor suba en tres décadas, los ADRs llegaron a trepar hasta 150 por ciento y los bonos soberanos en dólares avanzaron hasta 35 por ciento, llevando al riesgo país a niveles por debajo de los 700 puntos básicos.