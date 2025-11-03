El Gobierno nacional realizó este lunes el pago de 822 millones de dólares correspondientes a intereses del crédito tomado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo de refinanciación firmado en enero de 2024 sobre el préstamo de 45.000 millones de dólares contratado durante la gestión de Mauricio Macri. “Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital”, indicaron desde el Ministerio de Economía. En total, los vencimientos en moneda extranjera durante noviembre alcanzan los 1038 millones de dólares, al sumar otros 217 millones de dólares que vencen con distintos organismos multilaterales.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.