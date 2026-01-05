Omitir para ir al contenido principal
Era la primera vez que se encontraban

Brutal femicidio en Córdoba: se conocieron por una aplicación de citas y la mató de 20 puñaladas

Femicidio en Córdoba: Tomás Mulinetti asesinó a Delfina Aimino
Tomás Mulinetti está preso y se lo acusa por el crimen de Delfina Aimino (Gentileza -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

AME2046. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 03/01/2026.- Fotografía que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), escoltado por agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), luego de su captura, este sábado en Nueva York (Estados Unidos). La captura de Maduro por parte de Estados Unidos sumió al país suramericano en la incertidumbre después del anuncio del mandatario Donald Trump de que gobernarán esta nación, mientras la oposición mayoritaria llamó los ciudadanos a estar vigilantes hasta que se «concrete la transición». EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El juicio podría demorar cerca de un año

Qué le espera a Maduro en EE.UU.: “el infierno en la tierra” y una posible cadena perpetua

Por Antònia Crespí Ferrer

La advertencia del exembajador en Venezuela

Oscar Laborde: “Se abre una puerta alarmante para América del Sur”

Sorpresivo anuncio de la estrella

La actriz de “Lost” Evangeline Lilly reveló que tiene daño cerebral: las razones de su diagnóstico

El rol de los servicios de inteligencia

¿Quién entregó a Maduro y por qué la lupa quedó bajo el propio gobierno venezolano?

Exclusivo para

Aparecieron restos óseos en Mar del Plata

Macabro hallazgo en Playa Grande

Manifestación de apoyo a Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela REMITIDA / HANDOUT por GOBIERNO DE VENEZUELA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/1/2026

“Hoy es Venezuela, mañana puede ser cualquiera”, advirtió un asistente

Venezuela: multitudinaria marcha en Caracas para exigir la liberación de Maduro

Celeste Salomé Novelli

Celeste Salomé Novelli analizó y sistematizó los prejuicios de género y económicos que atraviesan la justicia

“Erradicar los estereotipos en el derecho es una obligación jurídica”

Por Sonia Santoro
INDEC

Con correcciones, en el primer trimestre de 2025 llega al 50,6 por ciento

La pobreza es más alta que el dato oficial

Por Mara Pedrazzoli

El País

La historia del jubilado perseguido por sus ideas políticas

Seis meses detenido por un tuit contra Milei

Por Bruno Martínez
Mineria Mendoza

La lucha contra la minería

Las organizaciones ambientales auguran un 2026 con más protestas en Mendoza

Por Gabriela Valdés

Cuando los propios colaboran por el olvido de quienes lucharon por una patria justa

La tierra natal

Por Jorge Alemán

Las centrales advirtieron que la intromisión amenaza la paz de América Latina y el Caribe.

Protesta contra la intervención a Venezuela

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 5 de enero de 2026

El congreso de EE.UU cuestiona el apoyo de Trump a Argentina

Dudas sobre la solvencia de pago

Pérdidas de empleo y crisis sectoriales en provincias del Norte y el Sur

El plan económico y sus víctimas regionales

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Se desvaneció en el tramo final del ascenso

Muerte en el Aconcagua: un montañista ruso falleció a metros de la cima

Jornada soleada en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 5 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 5 de enero

La Municipalidad de Villa Allende implementará un sistema de cierres nocturnos.

Una ciudad de Córdoba cerrará calles con portones para frenar la inseguridad

Deportes

Interior del AT&T Stadium en Arlington, Estados Unidos. EFE/Gina Baldivieso/Archivo

La FIFA observa con detenimiento los episodios del fin de semana

La intervención de Estados Unidos en Venezuela podría poner en riesgo la realización del Mundial

MADRID, 04/01/2026.- El delantero del Real Madrid Gonzalo García Torres celebra su tercer gol ante el Betis, durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Real Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca

Goleada de local para no perderle pisada a Barcelona

Liga de España: Real Madrid aplastó al Betis

FOTO PRENSA DAKAR 2026 arabia suadita rally dakar moto luciano benavidez

Tras la primera etapa en Arabia Saudita

Dakar 2026: Luciano Benavides, firme en el Top 5 de motos

FOTO REDES SOCIALES matias vina

El lateral uruguayo viene de un año complicado

River 2026: Matías Viña, el nuevo juguete de Gallardo