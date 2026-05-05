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Un fixture futbolero cargado

Semana de Champions y de Copas: la grilla completa de partidos

Este martes habrá presencia argentina en la Libertadores y en la Sudamericana. Además, se conocerá al primer finalista en Europa.

Boca vs Defensa y Justicia. Fcha 16 Torneo Apertura
Boca vs Defensa y Justicia. Fcha 16 Torneo Apertura Milton Gimenez, Ezequiel Zeballos y Milton Delgado Delgado. Boca vs Defensa y Justicia. Fcha 16 Torneo Apertura Liga Profesional Argentina. (JUAN MANUEL BAEZ)

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