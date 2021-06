La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, denunció que el "laboratorio de persecución política sigue activo en Jujuy", luego de que este jueves el Tribunal Oral Federal la condenara nuevamente por la causa de los "huevazos", un escrache a Gerardo Morales ocurrido en 2009 del cual la dirigente social no había participado y por el que ya fue condenada en 2016.

"En Jujuy siguen persiguiendo a los opositores para tapar la corrupción que es muy grande en la provincia. Siento indignación porque no hay nadie que pueda parar la locura de Gerardo Morales", aseguró la líder de la Tupac Amaru en diálogo con La Mañana de Víctor Hugo.



Sala denunció que Morales la utiliza como "títere" de cara a las elecciones provinciales. "La gestión de Morales no tiene nada para mostrar. No han inaugurado obras. Los hospitales no tienen insumos y han fallecido docentes por las clases presenciales. En Jujuy el avance del coronavirus fue muy fuerte", apuntó.

Grupo Octubre · Milagro Sala con Víctor Hugo Morales

La dirigente afirmó que en Jujuy sigue habiendo espionaje ilegal y pidió al gobierno nacional "que haga algo por los presos políticos". "Pareciera que Jujuy no fuera una provincia argentina. Acá nosotros seguimos sufriendo la persecución judicial", expresó.



Por último, Sala pidió por una justicia democrática y que se revisen las causas en su contra. Además, denunció premios para los testigos que la denunciaron.

"En la última causa, el testigo que declaró en mi contra terminó con una camioneta 4x4, un millón de pesos y siendo en funcionario de Morales. Los que no quieren atestiguar contra mi terminan presos", comentó.

La condena

Este jueves, Milagro Sala recibió una nueva condena en el marco de una vieja causa judicial que se inició a raíz de un escrache contra Gerardo Morales ocurrido en 2009 del que la propia dirigente social no había participado, y por el que, además, fue condenada en 2016.

La llamativa condena a tres años de prisión surgió porque los jueces del Tribunal Oral Federal agregaron presuntos delitos de amenazas, por lo que la pena fue agravada a tres años y medio. Según el abogado de Sala, Marcos Aldazabal, el fallo es completamente ilegal porque se dictó en una causa que está prescripta.

En diálogo con Página/12, el abogado afirmó que el fallo no los sorprende porque "la Justicia de Jujuy es muy funcional a la campaña electoral que se lleva a cabo en la provincia". Las elecciones legislativas en Jujuy se llevarán a cabo en diez días.

Pero además, hubo varias irregularidades: Sala tuvo que comparecer ante el Tribunal sin haber tenido tiempo de ver a sus abogados, fue sacada esposada y a punta de Ithaca para conocer una nueva acusación en su contra y recibió una agravación de la pena en una causa de 2009.

Esa causa, motorizada por el propio Morales desde que era senador, tomó impulso una vez que asumió como gobernador. En diciembre de 2016, cuando Sala ya llevaba casi un año presa, el TOF de Jujuy la condenó por haber supuestamente instigado una protesta contra Morales que se había hecho siete años antes.

Sala no estaba siquiera en la provincia, pero para condenarla tomaron como ciertos los dichos de René Orlando Orellano que había declarado que la protesta se había organizado dos días antes en la casa de Milagro. Lo que Orellano olvidó declarar fue que era empleado de la gobernación de Morales, el principal interesado en conseguir la condena de Sala.