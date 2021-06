En tiempos de distancia social y virtualidad, la fiesta de los libros y la lectura se sostiene en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), y este sábado a las 19 las familias lectoras podrán disfrutar del 10° Encuentro Literario Gustavo Roldán desde YouTube: https://www.youtube.com/user/nuestroshijos/featured, y con variedad de actividades para no extrañar tanto el evento presencial (ver aparte).

Por segunda vez de manera virtual, y con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, el clásico festival de la casa cultural y educativa de las Madres de Plaza de Mayo ubicada en la ex Esma (Avenida del Libertador 8151) celebra su décimo aniversario bajo el nombre Tiempo de Dragones para continuar recordando al reconocido escritor chaqueño fallecido en 2012.

El primer encuentro se realizó en junio de ese mismo año, y desde ese momento se constituyó en una cita ineludible de quienes buscan revisitar su obra, en la que se destacan títulos como El monte era una fiesta; La leyenda del Bicho Colorado; Las pulgas no andan por las ramas y Los sueños del yacaré, entre otros. De esta manera, el ECuNHi da inicio todos los años a la sección de festivales para toda la familia, que se completa con el Festival de Teatro Infantil Hugo Midón, en septiembre, y el Festival de Música para Chicos María Elena Walsh, en noviembre.

“Roldán, al igual que Midón y Walsh, es un referente imprescindible de nuestra cultura, que ha dejado una huella muy fuerte, y tiene que estar eternizado. Hay que seguir compartiendo su obra y multiplicar su voz para las nuevas generaciones”, sostiene Verónica Parodi, directora del ECuNHi y creadora del encuentro, que decidió que esta edición especial se centrara en el libro Dragón (Sudamericana), escrito por Roldán e ilustrado por Luis Scafati.

Luis Scafati

Allí, el ser mitológico que construye el autor es uno muy parecido a los humanos, puesto que, a lo largo de las páginas, el dragón sueña, crea, baila, llora, ama y juega. “Tomé el libro como fuente inspiradora, con todo lo que significa. Porque creo que es un libro muy poético y que estaba perfecto para que acompañe este momento”, cuenta Parodi, quien escribió a partir de esa lectura la canción “Tiempo de dragones”, que será interpretada por Chiqui Ledesma como parte de la nutrida agenda.

El festival contará con la participación de la escritora Laura Devetach, esposa de Roldán y madrina del acontecimiento, que contará el origen de Dragón en la misma línea de Luis Scafati, quien también se sumará al recuerdo.

“Yo siento a Dragón como una parte importante mía. Y cada vez que posteo algo sobre ese libro en mis redes, muchos me escriben y eso es algo increíble. Hace unos días, me escribió un pibe que me dijo que es dibujante por ese libro. Y yo le respondí: `¿Pero qué culpa tengo?´ (risas). Poder llegar a la inocencia de alguien y además participar de su formación es para mí el mejor premio”, revela Scafati sobre el texto que ilustró y que se publicó por primera vez en diciembre de 1997.

“Cuando Gustavo Roldán me convocó para el proyecto, yo no lo conocía. Y cuando me pasó el texto y lo leí, me gustó porque es muy poético y metafórico, y te da la posibilidad de imaginar cosas cuando lo vas leyendo. Yo nunca estuve muy de acuerdo con la categoría de libros para niños, porque con ese criterio tendría que haber un segmento de libros para ancianos (risas). Y esa idea es la que me dio la pauta de cómo ilustrarlo”, recuerda el dibujante, y continúa: “Cuando empecé a investigar qué eran los dragones vi que, según la cultura, representan diferentes cosas y sus cualidades van cambiando. El dragón es un ser imaginario, y aunque sabía que era ineludible lo que ya existía en la iconografía, sabía que podía inventar. Y en ese tiempo de investigación, un día estaba caminando por un parque cuando vi debajo de una araucaria una cantidad de ramas. Ahí levanté una y pensé: `Esto puede ser perfectamente un dragón´. Y de ahí surgieron las primeras imágenes del dragón que dibujé, escamoso y pinchudo”.

Durante poco más de un mes y medio trabajó Scafati para ilustrar y diagramar el libro que fue el primero de muchos trabajos compartidos con el escritor que además se destacó en otros oficios y profesiones como carpintero, narrador, mago y docente. Luego, llegarían otras colaboraciones con títulos como Sapo en Buenos Aires; El vuelo del sapo y Como si el ruido pudiera molestar. “Yo he ilustrado muchísimos libros, y pocas veces he estado en contacto con el escritor, pero en este caso el vínculo fue muy rico. El veía mis dibujos y le gustaban. Era muy respetuoso de mi trabajo y me daba libertad”.

Para Parodi, el nombre de Gustavo Roldán es sinónimo de identidad. “Como docente he compartido su literatura en el aula. Sus libros hablan de nosotros. Su escritura nos trae el sonido del monte y los animales de nuestra región y nos acerca a nuestros paisajes, olores y a nuestra música. Por eso creo que es necesaria su voz acerca de la identidad que tenemos que defender como país. Además, es un autor fundamental que siempre pensó que el arte es uno solo, que la literatura es una sola, porque él sentía que a los niños y a las niñas les preocupa lo mismo que a los grandes, y tienen las mismas preguntas y temores. Y el ECuNHi tiene ese compromiso de pensar en el arte para todas las edades, y por eso desarrollamos festivales que involucran a la familia entera”.

Verónica Parodi

Scafati cuenta, por su lado, cómo influyó en él ese “mundo animal” que se revela en los cuentos de Roldán. “Mi formación en bellas artes fue a través de la figura humana, pero como los relatos de Gustavo eran fábulas, pude descubrir a los sapos, los pájaros, los búhos y los cerdos, y eso se fue metiendo en mi trabajo y pasó a ser parte de mi lenguaje. Con él teníamos una relación amistosa. Nos reuníamos en mi taller y algunas veces nos juntábamos a comer. Y era poco lo que hablábamos sobre los libros, porque era un tipo que tenía una cantidad de historias vividas en el monte y entonces era fascinante escucharlo. Era una persona muy locuaz, y eso me encantaba”.

Aun en tiempos donde la realidad impide la numerosa convocatoria que en cada junio colmaba el predio del ECuNHi, los diez años cumplidos del Encuentro Literario Gustavo Roldán son motivo de celebración. “Nos conmueve que hayan pasado diez ediciones, porque creemos que es revolucionario que un espacio para la memoria, como es la casa de las Madres, lleve adelante un festival literario, y que en un lugar donde habitó el horror hoy habite la palabra”.

Será otra edición a través de las pantallas. Pero con el mismo espíritu de la presencialidad. “Rescatamos como positivo que la virtualidad nos permite llegar a todos los rincones del país. Queremos traspasar la pantalla y estar cerca, como lo hicimos el año pasado, donde se conectaron más de 500 personas. Estoy muy ilusionada y feliz porque siento que este es un granito de arena que aportamos a la idea de que el arte nos ayuda a mirar el mundo y a transformarlo, sobre todo en estos tiempos que son tan difíciles. En Bendición de Dragón, el texto con el que comienza Dragón, Gustavo Roldán nos dice: `Qué nunca te falte el amor´. Y ese también es el legado de las Madres”.

Narración oral

Claudio Ferraro es docente y narrador de cuentos. Pero también es el conductor de cada edición del Encuentro Literario Gustavo Roldán, desde hace diez años. Y siempre abrió el evento con una narración de Bendición de Dragón, el texto con el que inicia precisamente Dragón, título que será protagonista absoluto en esta ocasión y que volverá a citar una vez más.

“Hace once años que tengo contacto con el ECuNHi y ahí me siento como en mi casa. Ser parte es un privilegio”, dice a la vez que rememora el día en que conoció al escritor. “Fue en una feria del libro en Tucumán, hace quince años, y ahí me contó que cuando escribió Dragón ese no había sido su plan original. El en realidad quería hacer un bestiario pero sólo le salían historias de dragones. Y con el tiempo se convirtió en un título emblemático y maravilloso”.

Según Ferraro, quien cuenta con una larga carrera como docente de narración oral, la literatura de Roldán se destaca por su actualidad y su capacidad de llegar a grandes y chicos. “Sus libros tienen muchos subtextos. Y sus historias están vigentes, son súper poderosas y vitales. Un buen autor de literatura infantil y juvenil escribe textos que le resuenan a un chico de ocho años o a una persona de cuarenta, y eso hacía Gustavo. Y este festival termina siendo una hermosísima excusa para que volvamos a leer su obra y veamos que pasa el tiempo y cobra otra dimensión. Eso no pasa con todos los autores”, asegura el conductor, quien se muestra entusiasmado con su nueva participación. “Si el año pasado gustó el festival, esta edición va a ser para sentarse y disfrutar en la pantalla que tengan. Este es un momento para mirar para adelante, y Dragón tiene eso, porque tiene todo el futuro adentro”.

La escritora Iris Rivera también será de la partida, y en su caso se sumará a la lectura colectiva de Dragón, que compartirá con otros colegas. Como docente y autora de libros infantiles, la obra de Roldán también guió su escritura. “Primero lo conocí siendo docente, porque les leía sus cuentos a mis alumnos de primaria y su literatura funcionaba siempre. Más tarde, cuando empecé a escribir, alguna vez le pedí consejos sobre la reescritura de cuentos populares, algo que él hacía y a mí me encantaba”, cuenta, y agrega: “La generación de Roldán nos transmitió que la literatura es una y para todo público. Y eso se nos hizo carne a quienes continuamos su tarea”.

Rivera asistió a algunas de las anteriores ediciones, pero como parte del público. Y esta será la primera vez que lo haga como escritora. “Este homenaje significa que Gustavo Roldán sigue estando presente entre los lectores. El es un clásico, y los clásicos necesitan ser leídos. De él se ha dicho que es el Horacio Quiroga de nuestro tiempo. Quiroga con sus Cuentos de la selva y Roldán con todos sus cuentos que transcurren en el monte. Es importante que se lo traiga al presente y que siga estando en las bibliotecas populares, en las casas, en las escuelas y en la memoria de la gente. Sus cuentos son para siempre”.

Programación

El 10° Encuentro Literario Gustavo Roldán, Tiempo de Dragones, contará con espectáculos, talleres, narraciones, libros y juegos, a través de una transmisión de acceso libre y gratuito, aunque con la posibilidad también de acompañar la iniciativa con un bono contribución solidario que podrá realizarse a través de los datos de la Asociación Civil Amigos del ECuNHi, ofrecidos en las redes del espacio de Facebook e Instagram (@ecunhi).

El festival, acompañado por amigos de la casa como Tinkuy, Encuentro con Libros y Avión que Va, estará conducido por Claudio Ferraro e iniciará con la participación especial de Laura Roldán Devetach, quien contará un cuento Qom, en la versión adaptada por su padre (El tigre del cielo y el tigre del monte), acompañada por la música de Germán Cantero y bellas ilustraciones de arena de Alejandro Bustos.

A la sección narrativa se sumarán las Historias de dragón, lecturas de textos de Dragón a cargo de reconocidos autores y autoras referentes de la literatura infantil y juvenil como Iris Rivera, Silvia Schujer, Margarita Mainé, Adela Basch, Mario Méndez e Istvansch. Un homenaje del que participarán también Laura Devetach, Luis Scafati, Claudio Ferraro y Verónica Parodi.

El encuentro seguirá con el taller musical de Suena que te suena, con Julio Calvo y Gabriel Estarque, donde las familias podrán aprender a hacer música con los objetos que encuentren en sus casas. Y el segmento continuará con la actuación de Laura Migliorisi, quien compartirá su musicalización de la Bendición de Dragón, mientras Chiqui Ledesma hará lo propio con la interpretación de la canción “Tiempo de dragones”, con letra y música de Verónica Parodi.

Laura Migliorisi

Pero eso no es todo. También habrá un espacio de juegos, con El Oráculo de dragones, realizado por Tinkuy; sorteos de instrumentos de Suflaifla y libros de Boliche Rodante, los clásicos Susurros de dragón de los Susurrantes solidarios y una exhibición de dibujos de dragones enviados desde todo el país.