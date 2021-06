Continúa la búsqueda de Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció hace una semana en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. Según informaron fuentes del caso, este domingo efectivos de la División de Homicidios llevan a cabo nuevos allanamientos en la casa de la tía de la nena, donde fue vista por última vez, y en las viviendas de los vecinos de la cuadra.

Se trata de nuevas medidas para dar con el paradero de la niña, quien fue vista por última vez el lunes pasado cerca de las 19.30, jugando con otros niñes en un cumpleaños en la casa de su tía. Emma, una prima de la Guadalupe, dijo que se había ido con una mujer de características físicas similares a las de una de sus tías, que tiene 20 años. Esta es la principal hipótesis sobre la que se basan los investigadores para realizar la búsqueda de la niña.

Este sábado, la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone, concurrió al Poder Judicial porque el Juez de Instrucción Penal N°2, Ariel Parrillis, quien tiene a su cargo la causa, dispuso realizar Cámara Gesell a los niños que estuvieron con Guadalupe el día de su desaparición.

A la salida de Tribunales, Cialone pidió que le "devuelvan" a su hija. "Guada tiene que estar conmigo. Que la dejen en algún lugar público, pero quiero a mi hija conmigo", insistió. Consultada sobre las hipótesis que se manejan sobre la desaparición, dijo que prefiere mantenerse al margen y que sólo le "queda confiar en la Policía". "Me concentro en mi hija y tengo un chico de 9 años y tengo que contenerlo y estar con él", explicó.

El padre de Guadalupe, en tanto, solicitó este sábado ampliar su declaración testimonial ante la Justicia, al tiempo que convocó a una marcha por el esclarecimiento del caso y la aparición de la pequeña. "Me reservo el motivo, se lo diré al juez", afirmó ante la prensa al mediodía. Lucero agregó además que es "algo importante" y que no habló con la Policía al respecto. "Me llegan datos y ayer (por el viernes) alguien me dio una gran pista que todavía no dije a la Policía", anticipó.

El hombre sostuvo que no tiene antecedentes penales y volvió a rechazar que la desaparición de la niña sea un ajuste narco contra él.

El Gobierno ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quienes brinden información que permita hallar a la nena. Guadalupe es tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda, y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras. Cualquier dato, comunicarse al 0800-333-5500.