La muerte de Juan Forn, escritor, traductor, editor, fundador del Suplemento Radar y columnista de Página/12, enluta a la literatura argentina. Tal es así que, minutos después de que se conozca su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de colegas, compañeros, amigos y familiares para recordar a un escritor indispensable.

Miguel Rep, compañero de Página/12 y amigo entrañable del autor de la novela Corazones cautivos más arriba (1987), escribió: “Te fuiste, Juan, hermanito del alma. Esta foto es de hace una semana, en tu casa. Los viernes van a dejar de llamarse viernes, Forn. Qué dolor. Qué dolor”.

“Qué pena tan grande la muerte de Juan Forn. No se soporta tanta muerte. En este caso de alguien joven, talentoso, amable. Ya sé que queda lo valioso que escribió y que editó. Pero hoy no me alcanza de consuelo”, expresó la escritora Claudia Piñeiro, a través de su cuenta de Twitter.

En ese mismo sentido, el dibujante Liniers emitió un sentido mensaje de despedida: “Que tristeza enterarme de la muerte de Juan Forn. Un escritor genial y mi primer editor en un diario (suplemento Radar-Pagina12). Un abrazo a sus amigos y familia. Gracias, Juan”.

“Sin palabras. Mi amigo, mi maestro, mi escritor preferido. ¿Cómo te vas a ir así? No estoy preparada para entenderlo, mi querido Juan Forn. Aunque te parezca otra de mis ‘ñoñadas’, solo estoy lista para llorar porque me dicen que te fuiste”, sumó la periodista y escritora Ana correa.

Desde el ámbito político, la primera en expresar sus condolencias por la muerte de Forn fue la diputada nacional, Gabriela Cerruti, quien expresó: “Queridísimo, entrañable, generoso, Juan Forn. Te vamos a extrañar tanto”.

Noticia en desarrollo.