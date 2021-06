El primer ministro israelí, Naftali Bennett, le advirtió al movimiento palestino Hamas que "la paciencia de Israel se agotó" y no tolerará "más violencia" de ningún tipo, un mes después de que finalizara la última escalada bélica entre ambas partes. "Los residentes de las comunidades fronterizas con Gaza no son ciudadanos de segunda clase, merecen vivir en paz y seguridad", señaló Bennett sobre las localidades que sufrieron el lanzamiento de cohetes en pleno conflicto a manos de Hamas. Por su parte la Autoridad Palestina denunció que la violencia aumentó luego de la formación del nuevo gobierno y acusó a Bennett de "envalentonar" a los colonos y a las fuerzas armadas israelíes.

"Nuestros enemigos deben entender las reglas. No toleraremos la violencia, no toleraremos el fuego esporádico y no toleraremos a los renegados", indicó Bennett en una ceremonia en el Monte Herzl en Jerusalén para recordar a los soldados israelíes caídos en la guerra con Gaza de 2014.



Bennett, un ultranacionalista religioso que en el pasado defendió la anexión de los territorios palestinos, dijo que hará todo lo posible para recuperar los cuerpos de los soldados israelíes Oron Shaul y Hadar Goldin, que murieron en la campaña de 2014. Además prometió devolver a casa a los cautivos israelíes Avera Mengistu e Hisham al-Saeed. Las palabras de Bennett se producen pocos días después de que Israel realizara ataques aéreos sobre objetivos militares de Hamas la madrugada del 16 y del 17 de mayo, en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios desde la Franja.



Este domingo la Autoridad Palestina aseguró que los ataques de los colonos israelíes aumentaron desde la llegada al poder de Bennett, citando una serie de ataques en la ocupada Cisjordania y en Jerusalén. "Parece que los colonos están envalentonados por la composición del nuevo gobierno israelí y las conocidas posiciones extremistas de su primer ministro", dijo el ministerio de Relaciones Exteriores palestino en un comunicado revelado por Jerusalem Post, al tiempo que denunció "una violencia mayor y más severa" de las fuerzas armadas israelíes.