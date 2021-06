A partir de hoy y hasta el domingo 27 de junio inclusive, la Representación de Salta del Instituto Nacional de Teatro, en cogestión con la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta, inaugurará un Ciclo Virtual de Teatro, con transmisión en vivo, desde su cuenta de YouTube oficial: int.salta. La atractiva grilla, compuesta por siete piezas teatrales salteñas, cautivará a una amplia variedad de públicos.

Cada una estará disponible por 24 horas, desde el momento de su estreno. La iniciativa, que será una gran oportunidad para reunir a espectadores y artistas locales, comenzará esta noche, a las 21 con “Descaradas”, pensada para adolescentes y adultos, del grupo Stress. Allí, se oirán “Conversaciones y circunstancias relatadas por cinco mujeres sin trabajo pero con distintas formas de vida y status social”, según adelantaron sus protagonistas.

En tanto, el martes 22, también a las 21, se exhibirá “Marathon”, del grupo teatral El Bardo. En palabras de su directora, Roxana Lugones: “Se trata de una obra que trasciende todas las épocas, la metáfora perfecta de todas las manifestaciones que pueden haber habido. El autor la escribe en la década del 80, aún en dictadura, haciendo alusión a lo que estaba pasando en nuestro país en ese momento, pero también la traslada metafóricamente a la década del 30. Entonces se va a resignificando constantemente. De hecho, Marathon no era la misma en el 2018, cuando lo estrenamos, respecto a hoy”, explicó.

Escena de Marathon (Imagen: Gentileza INT).

Sobre el impacto de la pieza, que obtuvo una mención a la mejor puesta en escena, en la Fiesta Nacional del Teatro y a la mejor dirección en los premios Matearena en 2019, Lugones aseguró: “El espectador se va a sentir identificado porque es una obra que está llena de incertidumbre, de un ser que resiste a pesar de las inclemencias y a pesar de no saber hacia dónde va. Hoy en día los seres humanos estamos llenos de incertidumbres. Hay que saber que hay que continuar de pie, como sea y para donde sea que vayamos. Eso se refleja en Marathon”.

La oferta teatral continúa el miércoles 23 de junio a las 21, con “Marcos Figueira, un hombre que no refunfuña”, una comedia apta para todo público del grupo Comoquieras.

“El sainete campesino ganadero ahonda acerca de la confrontación de identidades (criollos-extranjeros), apareciendo en escena por primera vez el hombre a caballo que prefigura el gaucho. En nuestra versión unipersonal, tomamos la gracia y el tema para resignificarlo desde otra perspectiva, la de los primeros inmigrantes”, anticipan sus realizadores.

Luego, con foco en jóvenes y adultos, Espacio Teatro presentará “Bruselas, mon amour”, el jueves 24 a las 21, una obra que oscila entre el absurdo y el grotesco, durante el encuentro de Inés y María Marta, dos representantes del sindicato de extras, en plena filmación de un largometraje.

Por otra parte, para iniciar el fin de semana, el viernes 25, a las 21, el grupo Yo Nunca Teatro sacará sus “Trapitos al sol” cuando Martita y Josecito decidan visitar a su hermana Elizabeth. El encuentro destapará algunos secretos, y descubrirán que aquello que ocultaban no era tan desconocido como creían.

Asimismo, el sábado 26 de junio, a las 18, será el turno de las infancias con “El Ratón Pérez, en busca del diente perdido”, teatro musical para grandes y chicos, a cargo del grupo La Auténtica. En ese marco, Luciana Gómez Teruel, directora de la propuesta, describe: “La obra tiene muchos mensajes: la importancia de la amistad, del compañerismo, de entenderse unos con otros, pero me parece que lo central es que habla de los sueños y la importancia de creer en ellos y en uno mismo, de luchar por lo que uno quiere, pero además de hacerlo acompañado, de apoyarse unos a otros para lograrlo”, recalca.

El Ratón Pérez, del grupo La Auténtica (Imagen: Gentileza INT).

De la misma forma, la artista vincula a la obra con “la ternura y la inocencia de los niños”, al tiempo que considera: “Es algo que tenemos que cuidar mucho, porque los chicos de hoy en día crecen tan rápido, tienen acceso a internet y quieren ser youtubers o tiktokers y crecen de una manera tan acelerada y de repente esa inocencia se desvanece”.

Finalmente, en el cierre del ciclo, el domingo 27 de junio, a las 21, se verá “#UnoMenos”, un drama apto para adultos del grupo #Arte-Factos que indaga sobre los límites a los que puede llegar el ser humano cuando pierde su propia identidad.

El anhelo de la presencialidad

El arte teatral, en el sentido más clásico, implica la interacción entre espectadores y público. Sin embargo, al ser consultadas por Salta/12, Roxana Lugones y Luciana Gómez Teruel coinciden en que el ciclo Podestá 2 es una alternativa que “mantiene vivo y vigente al teatro” en tiempos de confinamiento.

En otro orden de cosas, al imaginar el regreso a los escenarios, Gómez Teruel confiesa: ”No hay nada que me dé más ilusión que volver al vivo, creo que no se compara con nada”. La artista, que actualmente reside en el exterior, comentó que la última vez que estuvo en Salta haciendo teatro fue con la obra del Ratón Pérez en 2018. "Los últimos tres años estuve en Estados Unidos y no tuve la posibilidad de trabajar con la compañía de La Auténtica, pero por lo que estuve viendo por redes sociales y lo que me cuentan mis amigos en Salta, se está expandiendo la comunidad teatrera”, dijo.

Paralelamente, la artista destacó: “Me da mucha ilusión la inauguración de la Usina teatral (Cultural), la posibilidad de tener más espacio donde se puede crear. También, pensando en la pandemia, en cierta forma que nos dio la posibilidad de buscar otras opciones para trabajar. Ahora se puede dirigir una obra la distancia o tener los primeros ensayos por Zoom o por Skype y adecuarse por un tiempo pero cuando todo esto pase, volver porque creo que no se compara con nada que se pueda ver en Netflix”.

Sobre el mismo punto Roxana Lugones, quien supone un cambio de paradigma artístico postcovid, subraya: “No podría arriesgar una respuesta certera en este momento de incertidumbre, pero lo que sí tengo como certeza es que les artistas siempre encontramos la forma de crear, es una necesidad que nos resulta inevitable, es como nuestro mal necesario”, señala sobre la próxima normalidad.

Además, asegura que ”el público necesita del arte como una ventana de escape a tanta realidad absurda, ya sea de manera virtual, presencial o inclusive, sin una u otra. El teatro está siempre presente y esa es la verdadera presencialidad, que el teatro siga vigente, presente. Por otra parte, el teatro local hoy más que nunca late fuerte y hace mucho ruido. No se da por vencido: veo compañeres que siguen estrenando, que ensayan, que están buscándole a la vuelta para hacer teatro. Eso es testimonio claro del quehacer teatral en Salta”, concluye.