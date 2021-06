Carl Nassib, jugador de Las Vegas Raiders de 28 años, sorprendió a liga estadounidense de Fútbol Americano, la afamada NFL, al anunciar que es homosexual, siendo el primer jugador activo del deporte más popular de ese país que lo hace.

"Solo quería tomarme un momento para decir que soy gay. He tenido la intención de hacer esto por un tiempo, pero finalmente me siento cómodo sacándolo de mi pecho. Realmente tengo la mejor vida, la mejor familia, amigos y trabajo que un hombre puede pedir", dijo el oriundo de West Chester, Pensilvania, en un video subido a su Instagram en pleno Mes del Orgullo.

Nunca un jugador abiertamente gay jugó un partido de temporada regular de la NFL. Michael Sam asumió ser gay antes del draft de la NFL de 2014, fue reclutado por Los Angeles Rams y jugó para ellos en la pretemporada, pero fue cortado del plantel antes del inicio de la temporada regular.

"Soy una persona bastante reservada, así que espero que sepan que no estoy haciendo esto para llamar la atención. Creo que la representación y la visibilidad son muy importantes. De hecho, espero que algún día, videos como este no sean necesarios, pero hasta entonces haré mi mejor esfuerzo y mi parte para cultivar una cultura de aceptación y compasión", añadió quien se desempeña como ala defensiva y no pudo evitar sonreír de felicidad en el video.



Un puñado de otros jugadores hicieron pública su homosexualidad pero después de retirarse, algo mucho más habitual, tanto en la NFL como en la NBA o incluso deportes alrededor del mundo, como el futbolista inglés Thomas Battie, más recientemente.

Formado en la Universidad de Penn State, Nassib mencionó que hará una donación de 100.000 dólares al Trevor Project, una asociación destinada a la prevención del suicidio entre la joven comunidad LGBT estadounidense. "Son una organización increíble y realmente están haciendo cosas increíbles. Me siento emocionado de ser parte de ello, ayudar en todo lo que pueda y en el futuro de la obra que realiza", expresó.

Nassib llegó a la NFL en 2016 como selección de tercera ronda de los Cleveland Browns; también jugó para los Tampa Bay Buccaneers antes de recalar en Las Vegas con los Raiders en 2020, con un contrato por tres años y 25 millones de dólares. Durante su estancia en la NFL suma 143 tackles y 20.5 capturas de mariscales de campo en 73 juegos como profesional.

"Un mensaje contundente"

La reacción a su anuncio fue inmediata en toda la NFL y el mundo deportivo en general. En un comunicado, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo que la liga "está orgullosa de Carl por compartir con valentía su verdad". "Compartimos su esperanza de que algún día, pronto, declaraciones como la suya ya no sean de interés periodístico mientras marchamos hacia la igualdad total para la comunidad LGBTQ. Le deseamos a Carl la mejor de las suertes en la próxima temporada", agregó.

El director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), DeMaurice Smith, también, de manera oficial, dijo que apoyaba por completo a Nassib; mientras que el dueño de los Raiders, Mark Davis, y el entrenador en jefe del equipo, Jon Gruden, también destacaron la gran persona y profesional que es Nassib y la grandeza que había adquirido con su acción.



Por su parte, la GLAAD, una organización no gubernamental estadounidense de monitoreo de medios, fundada como protesta contra la cobertura difamatoria de personas LGBT, calificó el anuncio de Nassib como "un reflejo histórico del estado creciente de visibilidad e inclusión LGBTQ en el mundo de los deportes profesionales".



"La historia de Carl Nassib no solo tendrá un impacto profundo en el futuro de la visibilidad y aceptación de LGBTQ en los deportes, sino que envía un mensaje contundente a tantas personas LGBTQ, especialmente a los jóvenes, de que ellos también algún día pueden llegar a ser y triunfar como atleta profesional como él", destacó la presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, Sarah Kate Ellis, en un comunicado.