“No hace falta que yo sea candidato en Capital, jamás debería ser necesario algo así, sería un fracaso por no poder negociar”, aseguró Mauricio Macri, al hablar sobre las tensiones que atraviesa la interna en Juntos por el Cambio. El expresidente relativizó de esta manera la idea de presentarse al tope de una lista “unificada” en la ciudad de Buenos Aires --como propuso su ex compañero de fórmula, Miguel Angel Pichetto--, para saldar las diferencias que en estos días tienen la dimensión de una novela en la coalición opositora. Macri agregó que espera “tener una lista consensuada, y si no dijo que "habrá una PASO”.

En declaraciones radiales, el expresidente se presentó como una figura capaz de ponerse por encima de las ambiciones personales (“yo voy a ayudar, lo más importante es el equipo”, declaró), aunque en la misma entrevista cargó contra Horacio Rodríguez Larreta, al que le pidió que tenga un gesto equivalente al que se arrogó para sí mismo. Macri dijo que el actual jefe de Gobierno de CABA “está muy bien posicionado para candidato en el 2023, pero hoy se juega el 2021”. Por esto, remarcó, “él tiene la responsabilidad de generar, en lo posible, un consenso para evitar una PASO”.

Por otra parte, en momentos en que Rodríguez Larreta intenta poner al frente de la lista bonaerense a su vice, Diego Santilli, el expresidente volvió a presionar públicamente para instalar en ese lugar a su candidata, María Eugenia Vidal. “Hace una enorme diferencia en la provincia”, planteó.

Argumentó también a Radio Rivadavia que se trataría de “un refuerzo único” para sumar votos “en el distrito más complejo donde tenemos que dar una batalla por los valores”.

Luego, remarcó que “lo único importante” para él “es que Juntos por el Cambio esté compacto, parado para defender la democracia”, ya que según su criterio, las elecciones de este año serán “las más importantes desde la vuelta de la democracia”.

En la entrevista, Macri aseguró en otro orden, que no fue su intención quitarle importancia a la gravedad de la pandemia, ni a los riesgos que implica la circulación del virus. "El otro día yo me expresé mal y tuve que pedir disculpas, pero quise decir que no hay pandemia que justifique el avasallamiento de las libertades, como en Formosa", señaló. "No es un poco más que una gripe, quise decir ''mucho más'', aclaró nuevamente.

Con todo, insistió en que "hay millones de familias a las que se les destruyó la vida por una cuarentena eterna que ni siquiera se compensó con vacunas. La falta de equilibrio en la vida siempre es un problema, también el autoritarismo". Este "no es el camino", concluyó, y propuso contra la covid: "Se sale con más y mejor democracia".

