María Eugenia Vidal retornó de su viaje por Estados Unidos y retomó la actividad hacia el cierre de listas de forma hiperkinética. Estuvo en un zoom con Elisa Carrió donde le dejaron juntas más de un mensaje a su eventual contrincante en las PASO porteña, Patricia Bullrich. Si bien en el entorno de la exgobernadora señalan que todavía no tomó una decisión, queda claro que presentarse en la provincia de Buenos Aires está descartado. Por lo tanto, quedan la Ciudad o nada. Y sus acciones tienden a mostrarla más cerca de presentarse. Hay quien dice en el Gobierno porteño que ya están negociando lugares en las listas en su nombre e incluso que podría haber a futuro alguna incorporación de figuras de Vidal al gabinete de Horacio Rodríguez Larreta.



La ex gobernadora bonaerense llegó el domingo y el lunes temprano ya estaba participando de un Zoom con Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica había lanzado críticas contra el PRO la semana pasada, pero en su entorno se ocuparon de aclarar que no eran contra Larreta ni contra Vidal, cosa que quedó demostrada rápidamente con el encuentro de ambas. En el encuentro Vidal le dedicó una respuesta a la constante presión de Patricia Bullrich para que no vuelva a ser candidata porteña: “Las mujeres entendemos el valor de la unidad de una sociedad que nos pide que pongamos un límite al gobierno y consolidemos una alternativa de esperanza”. Mientras que Carrió sostuvo que hay que "lograr la unidad para que no haya ganadores ni perdedores" en el cierre de lista, para no ser “funcional a la idea Cristina (Kirchner) del desplazamiento de la mitad de los argentinos”.

En el entorno de Vidal, indican que la exgobernadora bonaerense todavía no resolvió si se presentará en la Ciudad. No obstante, en sus últimas intervenciones ella no dejó de recordar que también fue vicejefa porteña, como para dejar en claro su derecho a volver al distrito donde comenzó su carrera política. Hay rumores de que ya se están negociando lugares en las listas porteñas para sus dirigentes y que incluso algunos de ellos tendrían mayor presencia en el gabinete de Larreta. Uno podría ser su exministro Gustavo Ferrari. Si Santilli finalmente parte hacia la provincia de Buenos Aires, podría ocuparse del Ministerio de Justicia que --en ese escenario-- se separaría del de Seguridad, que podría quedar en manos de Marcelo D'Alessandro u otro funcionario.



De confirmarse la incorporación de funcionarios vidalistas --si bien elegidos por Larreta, puesto que Ferrari hace tiempo que funge de asesor suyo--, podría posicionar a Vidal también como eventual sucesora de Larreta. Ella, no obstante, dijo que podría presentarse para presidenta.