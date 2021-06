El gobierno de la Provincia de Buenos Aires extendió por decimonovena vez el plazo para adherir al canje de deuda bajo legislación extranjera por 7.700 millones de dólares. Será hasta el 2 de julio. La decisión de la gobernación bonaerense derivó en una respuesta irónica de los bonistas a través de la red social twitter que incluye un "gif" en el que John McEnroe, ex tenista norteamericano, se queja de un fallo arbitral con la frase "no puedes ser serio!". Desde el gobierno provincial aseguran que, "pese a las declaraciones del Comité de acreedores de la provincia al finalizar el último período de conversaciones restringidas, la provincia y varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera continúan trabajando para arribar a una solución definitiva al problema de sostenibilidad de deuda". La provincia aún debe reestructurar títulos de deuda externa que se encuentran en default desde el año pasado. Es una de las últimas jurisdicciones que todavía no cerró con sus acreedores. Pablo López, ministro de Finanzas, destacó que la provincia tiene voluntad de llegar a un arreglo, pero que sea sostenible a mediano y largo plazo.