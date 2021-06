La presencia del presidente Alberto Fernández en el acto de la Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo, debe leerse en clave electoral. Durante su discurso, el Presidente enfatizó sobre los que seguramente serán los ejes de la campaña electoral 2021 cuando habló de la pandemia, la vacunación, pero también de la herencia del macrismo y la tarea por mejorar la economía. En esa línea afirmó que “los argentinos nos vamos a poner de pie porque vamos a vencer a la pandemia todos unidos, y sin distinción, porque nos merecemos otro país de una vez y para siempre”, dijo y advirtió que otra de sus sus preocupaciones principales es que "el sueldo de los trabajadores no se retrase y le ganen a la inflación". No se olvidó de la responsabilidad de Mauricio Macri por la crisis económica y ponderó las negociaciones que está llevando adelante con el Club de París, que le permitieron al país lograr más tiempo para seguir negociando y no caer en default.

Las paritarias

“Para mí es un honor participar de un congreso de un sindicato tan importante como La Bancaria. Con Axel (Kicillof) somos testigos de este acuerdo entre banqueros y bancarios y eso me pone feliz porque nos preocupa que los trabajadores tengan más derechos, que los sueldos no se retrasen y le ganen a la inflación, porque ya se retrasaron por muchos años", dijo Fernández y agregó que su deseo es "que podamos ir corrigiendo eso dentro de esta realidad”.

La presencia del Presidente en la apertura del 48º Congreso Nacional Bancario marcó un nuevo respaldo a Palazzo. Tanto Fernández como la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, son muy cercanos al líder de la Bancaria y de hecho, un mes después de confirmarse la fórmula presidencial en mayo de 2019, ambos almorzaron en la sede de la Bancaria junto a Palazzo y otros sindicalistas. El Gobierno pretende que la renegociación que logró Palazzo, sea el modelo a seguir para otros sindicatos. Además, los bancarios acordaron recibir un bono de cien mil pesos a fin de año.

Desde Casa Rosada insisten con que una de las principales preocupaciones de Fernández es que los salarios le ganen a la inflación y que para eso también están trabajando para que los precios no aumenten y los índices de inflación sigan a la baja mediante la implementación de políticas desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Con respecto a los sindicatos que cerraron sus paritarias por debajo de la inflación, desde Balcarce 50 consideran que "deberían volver a abrir sus paritarias", tal como hicieron los bancarios, ya que el 40 por ciento debería ser un piso mínimo.

En diálogo con este diario, fuentes del Ministerio de Trabajo que dirige Claudio Moroni explicaron que a diferencia de lo que sucedía con el gobierno anterior, ahora no rige la "cláusula gatillo". Con ella se establecía que, en octubre, por ejemplo, se aumentaba un número porcentual fijo. Ahora, en cambio, cuando el porcentaje de la paritaria se va acercando al de la inflación automáticamente se abre la alternativa de volver a negociar y si en la negociación hay dificultades, el Ministerio de Trabajo aparece como mediador. "La diferencia es que ahora no hay piso ni techo en la renegociación", aseguraron.

Un discurso en modo campaña

Fernández ponderó que en sus 18 meses de gobierno "no bajamos lo brazos y privilegiamos la salud. Sabíamos que recibíamos un país con 36 por ciento de pobreza, y fuimos a auxiliarlos cada vez que lo necesitaron. A nadie le pedí ajustes o que soporten menos escapas salariales y en el medio también cumplimos gran parte de lo prometido en campaña". Luego enumeró logros: "dijimos que la Argentina de los tarifazos se había acabado y lo cumplimos, también que íbamos a ampliar los derechos de la mujer para que pueda decidir si interrumpir o no un embarazo y aprobamos la Ley del Aborto y la de los Mil Días. Todo eso en el medo de la pandemia”, señaló.

Las críticas a la oposición fueron directas: "la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados, pero no olvidemos del lugar del que partimos. Los responsables de eso tienen nombre y apellido y van por los canales de televisión dando cátedra de lo que no supieron hacer", subrayó Fernández y agregó que el anterior gobierno le quitó recursos a la salud y a la educación. Sobre el rol de la oposición en pandemia, el Presidente cuestionó que "le metieron a la gente en la cabeza que la vacuna rusa era veneno. ¿Cuánta gente no se habrá vacunado por miedo?”. En ese sentido, destacó que Argentina sea uno de los 20 países que inoculó a más personas y uno de los 12 que produce vacunas. “Dicen que no tenemos plan o proyecto. Tenemos un plan, lo que pasa es que no les gusta porque el plan de ellos es ajustar, echar al que sobra y mandarlo a la informalidad. Nuestro plan busca que haya más derechos”.

FMI Y Club de París

El mandatario también destacó que "pensaron que íbamos a caer en default con el Club de París, pero planteamos que necesitábamos tiempo para encontrar una salida que no lastime más a los argentinos y lo logramos". A su vez destacó que "seguimos negociando con el FMI y pidiendo que revise lo de las sobretasas. Macri dice que es una locura pedir eso, pero lo hago porque defiendo a los argentinos". "Usted se olvidó de ellos y los metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir", le recriminó al exmandatario. Por último, detalló que "necesitamos más tiempo porque tenemos que salir de la tragedia que nos dejaron y no tenemos que olvidarnos de esto, especialmente porque se viene un proceso electoral”.

Kicillof, a su turno, destacó que ante la pandemia el presidente acompañó a los trabajadores con el ATP, el IFE y la Asignación Universal por Hijo. "Nos dimos cuenta que teníamos que dedicar nuestros instrumentos a sostener, cuidar, acompañar y proteger a los más vulnerables. Eso contribuyó a resistir la pandemia y ahí fue esencial el sector financiero, particularmente, la banca pública".