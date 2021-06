La presencia de Alberto Fernández en el congreso de la Asociación Bancaria no fue casual. El acompañamiento al secretario general del gremio, Sergio Palazzo, sirvió para mostrar que el gobierno nacional no sólo acompaña sino que promueve la reapertura de las negociaciones paritarias. Y es que los salarios de los trabajadores le ganen a la inflación no sólo es una buena noticia para el bolsillo sino también para mejorar el horizonte electoral.

El acuerdo de los empleados bancarios que se revisó representa un incremento por arriba del 45 por ciento, mucho mejor que el 29 que habían cerrado a principio de año. A este logro se le debe sumar un bono de 100 mil pesos que recibirán los empleados del sector por el Día del Bancario. Una compensación que el gobierno de Mauricio Macri intentó sin éxito desmantelar.

La buena nueva del sector bancario sirve para mostrar el camino del resto de los sindicatos que habían logrado acuerdos paritarios que ante la escalada inflacionaria, sobre todo por la especulación de los formadores de precios en el rubro alimentos, los dejaron rápidamente desactualizados. El mensaje que parte de este acuerdo es que el reclamo de poner en funcionamiento la cláusula de revisión tendrá eco en el Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni.

Se puede afirmar que lo que está ocurriendo tuvo un momento inicial y muchos sindicalistas, incluso algunos que integran la conducción de la CGT, señalan que fue el incremento salarial para los trabajadores legislativos que impulsó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa. "Nos marcó el camino", supo afirmar a este diario un dirigente que integra la conducción de la central obrera.

En este contexto, el titular de ATE nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, reclamó que se revise la paritaria salarial de los empleados estatales. De acuerdo al convenio recién se podría volver a abrir en noviembre. Sin embargo, Godoy sostiene que se debe rediscutir los aumentos porque es "la única manera de garantizar que los ingresos superen a la inflación".

Los trabajadores estatales que negocian sus sueldos a través de los gremios ATE y UPCN, habían conseguido un acuerdo del 35 por ciento que se paga en varios tramos y en algunas de sus ramas ya se está actualizando. Lo que pide el dirigente de ATE es que eso se extienda a todos los trabajadores del Estado y, sin duda, el objetivo es conseguir porcentajes por arriba del 40 por ciento como los otorgados a los empleados de PAMI y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El viernes de la semana pasada el gremio de Camioneros, que lideran Hugo y Pablo Moyano, lograron romper el techo del 40 por ciento y cerraron un acuerdo con las tres cámaras del sector un aumento del 45 por ciento que se efectivizará en tres tramos y prevé una cláusula de revisión en febrero.

No fueron los únicos. Los trabajadores de las empresas de seguridad privada sellaron un acuerdo del 45,4 por ciento que se pagará en tres cuotas, la última en enero próximo, y que llevará el salario básico a 65.700 pesos. Las trabajadoras de casas particulares también llegaron a un acuerdo paritario que llega al 42 por ciento que incluye, por primera vez, el pago del uno por ciento por antigüedad a partir de septiembre. Los que rompieron la regla fue la Utpba, que para los trabajadores de prensa gráfica cerró un magro 33 por ciento y una cláusula de revisión en enero de 2022.

El expresidente Juan Domingo Perón supo decir que "la víscera más sensible es el bolsillo" de las y los trabajadores. El gobierno lo sabe y por eso apuesta a que los salarios crezcan en estos tiempos de pandemia.