"Hay una cultura del descarte que dice que los adultos mayores sobran de la sociedad. Por eso muchos de los que me dan clases por televisión sobre lo que debo hacer me dicen que baje las jubilaciones. Ese no es mi modo. Trabajamos para que todos sean felices hasta el último día de su vida", aseguró el presidente Alberto Fernández durante el lanzamiento del programa Casa Propia - Casa Activa, la primera política pública de hábitat integral en latinoamérica que facilitará el acceso a la vivienda a los adultos mayores, al tiempo que promoverá la vejez activa y el desarrollo humano en comunidad.

Casa Propia - Casa Activa es un subprogama con la marca del PAMI dentro de la política habitacional del Ministerio de Hábitat, que financiará proyectos para la construcción de complejos de vivienda con espacios comunes y "Centros de Día", donde el PAMI brindará servicios de salud primaria y terapéutica, como áreas de estimulación cognitiva, de actividades de la vida diaria, expresivo-artística y gimnasia.

"El mundo es más viejo, vivimos cada vez más años y probablemente cada vez vivamos más. Hace un tiempo se consideraba a una persona de 60 años como entrando a una etapa para preparase para el final. La realidad es que hoy es alguien joven que inicia una etapa nueva de la vida, la adultez mayor", explicó la titular del PAMI, Luana Volnovich.



"Aristóteles planteó que el sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad. Y se busca toda la vida, también en la madurez. Y tanto la buscamos que le hemos reclamado a la ciencia y a la medicina que nos haga vivir un poco más", concluyó Fernández.



Desde PAMI insisten en instalar el concepto de vejez activa como una etapa de la vida que signifique un inicio y una oportunidad para encarar nuevos proyectos. Y Casa Activa promueve un modelo de vecindad y desarrollo humano para fortalecer ese envejecimiento activo.



Casa Activa

En el país hay 4,4 millones de personas mayores de 60 años, 18,8 por ciento de las cuales son inquilinas. Las viviendas se adjudicarán en comodato a adultos mayores que no puedan acceder a una solución habitacional definitiva o estén imposibilitadas de acceder a un crédito hipotecario por su edad.

Las soluciones habitacionales serán complementadas con áreas en común para realizar actividades educativas, deportivas y de recreación. Tendrán un área de lectura y juego, jardín de invierno con huertas terapéuticas, juegos biosaludables y un espacio para gimnasia acuática. "Pensamos que los adultos mayores se pueden volver a enamorar en estos lugares", continuó Volnovich.

En una primera etapa, que abarcará lo que resta de 2021 y el año próximo, está prevista la financiación de 100 proyectos en provincias y municipios, que incluyen 100 Centros de Día y 3.200 viviendas, mediante una inversión de unos 22.000 millones de pesos.



En cada complejo de 32 viviendas habrá 20 monoambientes y 12 unidades de un dormitorio, con una superficie promedio de 38,49 metros cuadrados y 50,19 metros cuadrados, respectivamente.

El Ministerio de Hábitat promoverá la ejecución de los proyectos para la construcción de viviendas, el equipamiento común y los Centros de Día; PAMI aportará el equipamiento y las prestaciones para el funcionamiento de éstos últimos; en tanto las provincias y/o municipios garantizarán el correcto uso y mantenimiento de cada uno.



Derechos, no privilegios

Argentina fue precursora en la incorporación de los derechos de las personas mayores en su legislación. Lo hizo el 28 de agosto de 1948 cuando María Eva Duarte de Perón proclamó los “Derechos de la Ancianidad”. A partir de su puesta en vigencia, la Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos y se obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo, acompañando la gran cantidad de medidas sociales puestas en marcha por el gobierno de Juan Domingo Perón.



Siguiendo esta linea, la directora del PAMI aseguró que con este proyecto “ la Argentina se convierte en el primer país latinoamericano en tener un programa de viviendas colaborativas para adultos mayores. Hay muchos emprendimientos de este tipo en el mundo, pero a través de los privados y nosotros lo estamos haciendo política de Estado”.



Vivienda digna, reequilibrio social, desarrollo territorial, saldar la deuda interna, movilizar la economía son algunas de las palabras que conforman el campo semántico de la resolución que publicó el Ministerio de Hábitat para dar un marco al proyecto. También son las palabras que resumen su espíritu.



"De esta forma, el Estado, con la cooperación de toda la sociedad, vuelve a garantizar el derecho a una vida digna de las personas", concluye la resolución. Este programa se suma a los ya anunciados dentro del Programa Casa Propia- Construir Futuro, una política de desarrollo habitacional de alcance federal que consta de un plan trienal 2021-2023 e incluye 264 mil soluciones habitacionales compuestas por 120 mil viviendas, además de lotes con servicios y créditos para la construcción con una inversión cercana a los 900 mil millones de pesos.