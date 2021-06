Una vez más y como acostumbra con sus políticas pioneras en materia de memoria y derechos humanos, Banfield vuelve a ser noticia luego de confirmar que tendrá una subcomisión de ex combatientes de Malvinas, espacio que será el primero en un club de fútbol de Argentina según indicó la institución.

Por decisión de la Comisión Directiva, el club que preside Lucía Barbuto va a contar con la Subcomisión de ex combatientes de Malvinas. De cara a este primer paso, algunos de los héroes de Malvinas se reunieron con la presidenta banfileña y con los directivos Ignacio Uzquiza, Jorge Di Prinzio, Ricardo Ferrer y Claudio Locuoco, en un desayuno en el estadio Florencio Sola. Según se informó desde la institución, sus integrantes comenzarán a trabajar en diversos aspectos sociales dentro de Banfield.

"Es un aporte que queremos dar desde el club para mantener viva la memoria de lo que fue la guerra y, más que nada, viva la memoria del reclamo de soberanía", explicó Uzquiza, su tesorero.



Por su parte, los ex combatientes se mostraron muy contentos con esta iniciativa. "Es una alegría y un orgullo que siempre se estén acordando de nosotros, el reconocimiento es una gran caricia que nos hacen, estoy orgulloso de pertenecer al club", comentó Pablo Ale. "Me parece muy bueno porque de esa forma seguimos manteniendo la llama encendida del tema Malvinas", subrayó por su parte Jorge Altieri, mientras que Francisco Leta recordó: "Agradecemos que nos den este espacio, es un día que me marcó en la vida. Hace 39 años llegaba a Buenos Aires (de Malvinas) y hoy el club me invita a un desayuno. Estoy agradecido de corazón, es un regalo que me da la vida".