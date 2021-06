La UEFA confirmó que a partir de la próxima temporada quedará eliminada la regla del valor doble de los goles de visitante que se aplicaba para determinar el ganador de una eliminatoria a ida y vuelta, en los casos en los que los dos equipos hubieran marcado el mismo número de goles en el global de los dos partidos.



En línea con la recomendación del Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA y del Comité de Fútbol Femenino de la UEFA, el Comité Ejecutivo de la máxima entidad del fútbol europeo aprobó este jueves una propuesta para eliminar el valor doble de los goles en campo contrario de todas sus competiciones de clubes (masculinas, femeninas y juveniles) a partir de las fases de clasificación en la temporada 2021-22.



El presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, señaló el diario español Mundo Deportivo que la supresión de esta regla "se debatió en varias reuniones de la UEFA en los últimos años y, aunque no hubo unanimidad de opiniones, muchos entrenadores, aficionados y otras partes interesadas en el fútbol han cuestionado su justicia y han expresado su preferencia por la abolición de la regla".



Con la decisión de eliminar esta ventaja, los partidos eliminatorios en las que los dos equipos marquen el mismo número de goles en los dos partidos no se decidirán por el número de goles marcados de visitante sino que se jugará una prórroga con dos períodos de 15 minutos al final del partido de vuelta.



En caso de que los equipos marquen el mismo número de goles o no marquen ningún gol durante esta prórroga, los lanzamientos desde el punto del penal determinarán el equipo que se clasifica para la siguiente fase de la competición, resolvió la UEFA.



"Es justo decir que la ventaja de jugar como local ya no es tan importante como antes. Teniendo en cuenta la consistencia en toda Europa en términos de estilos de juego y muchos factores diferentes, que han llevado a una disminución de la ventaja de jugar de locales, el Comité Ejecutivo de la UEFA tomó la decisión correcta al adoptar la opinión de que ya no es apropiado que un gol fuera de casa tenga más peso que uno marcado en casa", concluyó Ceferin.