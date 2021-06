El ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo confirmó que será candidato en las próximas elecciones. "Vamos a conformar una alianza que fundamentalmente tenga como objetivos resolver los problemas que tiene la Argentina y superar el estancamiento en el que estamos", anunció el exfuncionario, tal como había adelantado a comienzos de junio.



"En 2015 honré la palabra, cosa que hacen muy pocos políticos. Dije que no iba a ser candidato a gobernador y no lo fui. Eso parece demasiado alejado en la lógica política, pero no de la sociedad, que necesita confianza en la palabra. En 2017 planteé una PASO, no se me dio y soy muy respetuoso de la palabra del ciudadano cuando concurre a votar. Ese pronunciamiento es inapelable", explicó este sábado en una entrevista con Clarín sobre los últimos años de su carrera política, en los que tuvo muy poca actividad.



Este año, sin embargo, decidió darse una nueva oportunidad. "Vuelvo porque siento que la Argentina no puede resolver problemas que son endémicos. Eso es lo que me mueve, lo que me motiva a participar y a convocar a otros actores, a todos aquellos que sueñan con una Argentina con ascenso social, con trabajo, con educación", manifestó el exministro.

Randazzo rechazó el discurso de sectores de Juntos por el Cambio que buscan instalar que en las próximas elecciones está en juego no solo la "República" sino también el "riesgo de convertirse en Venezuela", y expresó: "No. Se juega el futuro de millones de argentinos que hoy están condenados a la pobreza. Siete de cada 10 pibes son pobres en la Argentina. Es un dato que debería avergonzarnos a todos los que de alguna manera tuvimos responsabilidad política". "Hay que dejar de ver los problemas en el espejo retrovisor. Lo que se juega es el futuro", añadió.

Buscando posicionarse por fuera de la grieta y captar así al electorado que no se siente representado por las dos espacios dominantes, dijo que el Estado que busca construir no es ni un "estado liberal" ni el que "se mide por cuánto gasta y por la cantidad de personal".

"Tenemos que tener claro el Estado tiene que prestar servicios básicos de calidad, que es la principal herramienta distributiva. Tenemos que mejorar la calidad educativa, de salud, la seguridad, la justicia, la infraestructura y promover el desarrollo. De la pobreza se sale con crecimiento. El crecimiento es lo que genera trabajo. Nuestros dos ejes principales son el empleo y la educación. Eso es lo que nos va a sacar de la postración", apuntó.

Randazzo dijo contar con el apoyo de Roberto Lavagna y Graciela Camaño. "Convocamos a dirigentes de distintos lugares. Independientemente de dónde vienen hay que plantearse hacia dónde van. No somos una tercera vía, somos otro camino", señaló, una "oferta electoral para esa cantidad de argentinos que se sienten desencantados, desesperados".

"El camino de las dos fuerzas políticas que protagonizaron la Argentina en los últimos 20 años, los resultados, fueron los mismos: cada vez más desocupación, más pobreza, menos servicios públicos de calidad. Intentamos transitar otro camino que vuelva a reconciliar la sociedad con la política", concluyó.