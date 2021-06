Desde Santa Fe

Un ex funcionario de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el abogado Santiago Tamagnone, denunció al gobernador Omar Perotti por supuesto “ultraje” al Himno Nacional Argentino porque en el acto oficial del 25 de mayo, en la Casa Gris, la cantautora rosarina Evelina Sanzo interpretó una versión inclusiva de la canción patria. Los cambios en la letra ya son conocidos como la cercanía y el humanismo que propuso Sanzo, que en tiempos de pandemia es mejor cantar “o juremos con gloria vivir”. La denuncia llegó por correo electrónico al Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe y el juez de Rosario, que está cargo, Marcelo Bailaque, abrió el expediente FRO 11.015/21, que por ahora tramita bajo la carátula: “Perotti, Omar (a determinar)”. El fiscal que investigará la causa es el Nº2 Walter Rodríguez.

El hecho artístico en memoria de la Revolución de Mayo enfureció a los seguidores y aliados de Macri que en los días siguientes coparon la agenda parlamentaria para censurarlo, tanto en el Congreso como en la Legislatura. Y ahora, a un mes del acto, apareció la denuncia penal.

El denunciante Tamagnone integró el gobierno de Macri. En la primera reunión de gabinete de la ex ministra Bullrich, el 6 de enero de 2016, fue presentado como director nacional de Inteligencia Criminal. Sin embargo, un año después, en marzo de 2017, cuando renunció dijo que no había ocupado ese cargo. “El miércoles 6 de enero de 2016 la página web del Ministerio de Seguridad de la Nación, al anunciar la primera reunión de gabinete de Bullrich, hacía pública mi participación en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. Erróneamente se me presentaba como director nacional, cargo que, deseo aclarar, nunca desempeñé”, explicó.

En la renuncia que le presentó a Bullrich, Tamagnone dijo que la “razón” de su convocatoria a integrar la Dirección de Análisis Criminal había sido de “índole técnica”, por su “historial como agente de la SIDE, organismo al que ingresé en 1988 y al que renuncié el 10 de diciembre del 2012, cuando ya su nombre había mutado a Secretaría de Inteligencia”. En 2014, se desempeñó en la Agencia Gubernamental de Control cuando el director ejecutivo era Juan José Gómez Centurión y Macri el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Tamagnone pide que se investigue al gobernador de Santa Fe por supuesto “ultraje” al himno. Lo que apunta al artículo 222 del Código Penal que reprime con “prisión de uno a cuatro años al que públicamente ultrajare la bandera, el escudo o el himno de la Nación o los emblemas de una provincia argentina”. Sin embargo, en la carátula del expediente que define el supuesto delito, el juez Bailaque escribió: “a determinar”.

El primero que censuró la versión inclusiva del himno fue el jefe del PRO en Santa Fe y diputado nacional Federico Angelini, quien se asoció a una diatriba de su colega de bloque Hernán Berisso, en el Congreso. Pero en la Legislatura, también se presentaron tres proyectos, dos en contra y uno a favor de los cambios. La diputada Amalia Granata pidió informes sobre el video de la interpretación de Evelina Sanzo. Sus colegas Natalia Armas Belavi, Nicolás Mayoraz y Juan Argarañaz –electos en la lista que ella encabezaba pero que después armaron su propio bloque- se sumaron a la censura.

Mientras que el tercer proyecto, de la diputada Damaris Pacchiotti y su compañero de bloque Carlos del Frade declaró su “beneplácito por la versión inclusiva, humanizada y cercana” del himno que cantó Evelina, el 25 de mayo. Pero también denunció “las reacciones violentas e intolerantes de algunos sectores políticos y mediáticos” contra la artista rosarina.

“Sanzo modificó con respeto y decoro el himno argentino para hacerlo un poco más inclusivo”, dijo Pacchiotti. Y eso le costó que fuera "repudiada de manera intolerante, con odio misógino y violencia de género por espacios que constantemente intentan aleccionar este tipo de conductas cuando sus protagonistas son las mujeres”.

Evelina ya respondió al odio con humor. “¿Yendo presa por incluir a las mujeres en el himno?”, preguntó. “Bueno… yendo”. “En Argentina acaban de sancionar la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo. Mirá si no voy a cantar ‘Y las libres del mundo responden’. Estamos en medio de una pandemia... ‘Oh juremos con gloria vivir!” ‘Viva la matria!”