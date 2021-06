El fixture del nuevo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se sorteará este martes con el regreso del formato de todos contra todos a una sola rueda de 25 fechas.



El calendario del torneo se armará en el marco de una reunión programada desde las 17 en las oficinas de la Liga Profesional de Fútbol, en Puerto Madero, con la participación de los dirigentes de los 26 equipos por videoconferencia. El sorteo, en principio, no será transmitido y el fixture completo será publicado al finalizar la reunión.



Luego de dos torneos con formato de Copa, el campeonato volverá a disputarse como una liga de 25 fechas que se desarrollará entre el 16 de julio y el 12 de diciembre.



Según lo estipulado, el calendario tendrá, al menos, cinco fechas con partidos entre semana y no se suspenderán compromisos por las ventanas FIFA que deberá afrontar el seleccionado argentino por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



Si bien se anunció la implementación del VAR, todavía no está confirmado en qué parte del campeonato se comenzará a utilizar ese sistema.



Al igual que en la última Copa, los partidos contarán para los promedios del descenso, que volverán a implementarse partir de 2022.



Cuando finalice el campeonato, el ganador jugará una final por el "Trofeo de Campeones" ante Colón de Santa Fe, que se adjudicó la última Copa de la Liga Profesional tras vencer 3-0 a Racing en la final.



La clasificación a las copas internacionales se regirá por la tabla acumulada, que ya tiene computados los trece partidos correspondientes a la primera fase de la última Copa.



Los primeros cuatro de la tabla acumulada ingresarán a la Copa Libertadores 2022 y del quinto al décimo puesto ganarán una plaza a la Sudamericana 2022.



Colón ya tiene asegurado el pasaje a la Libertadores 2022 y Banfield lo propio para la Sudamericana, tras derrotar a Vélez en el desempate de la Copa Diego Maradona.



Boca es el otro equipo que tiene cerrada, al menos, su participación en la Copa Sudamericana 2022 por haber ganado la Superliga 2019/20 (48 puntos en 23 fechas) y la posterior Copa Maradona (derrotó a Banfield por penales en la final).