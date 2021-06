En medio de la interna, cada vez más encendida, de Juntos por el Cambio, el expresidente Mauricio Macri realizó un posteo en su cuenta de Facebook en el que dejó al descubierto las diferencias dentro de su espacio político, que parece no encontrar consenso para presentar una lista única de cara las elecciones legislativas de septiembre.

"Mucho se ha especulado sobre mi papel este año en el proceso de armar nuestra propuesta electoral. Quiero ser bien claro: soy una persona de consulta desde mi experiencia, pero no peleo lugares ni me meto en discusiones internas", comenzó Macri, que este domingo viajó a Europa para presentar su libro, Primer Tiempo.

El líder (del ala dura) del PRO reconoció que "a veces" no sintoniza con sus colegas, y relató: "Nuestros dirigentes tienen experiencia y criterio. A veces coincidirán conmigo y a veces no. Eso está bien. Estoy convencido de que todos estamos unidos detrás de la misma meta, nadie es el dueño de la verdad".

Sin mencionar nombres propios, el expresidente también se refirió a los distintos funcionarios o exfuncionarios que en las últimas horas sonaron para integrar la posible lista de unidad, y dejó en evidencia los problemas que vive el frente opositor en su interior. "Siempre es difícil definir una estrategia electoral y elegir los candidatos. Y es más difícil aún en una coalición tan grande y diversa como la nuestra".

Y pese a las diferencias, cada vez más irreconciliables, se mostró optimista: "Estoy seguro de que se logrará armar una propuesta de equipo con lo mejor que tenemos, y que todos trabajaremos desde donde nos toque para renovar la confianza de los argentinos en nosotros", aseguró.

Para cerrar, el expresidente pidió no quitar el foco del principal objetivo: “Que Juntos por el Cambio gane estas elecciones”, y concluyó: “No perdamos de vista que los verdaderos protagonistas de esta historia no somos nosotros, los dirigentes, sino cada uno de los argentinos que sigue creyendo que ‘sí, se puede’ cambiar nuestra historia y salir adelante”.

La Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son el centro de la disputa interna en el macrismo en torno a las candidaturas para las PASO y los comicios legislativos del 14 de noviembre próximo.

En la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta impulsa la candidatura de María Eugenia Vidal, mientras que Macri promueve a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

Macri hizo todo lo posible para evitar que Vidal cruce la General Paz: durante el fin de semana se reunió con ella para insistir que sea la candidata a legisladora por la Provincia de Buenos Aires. Vidal, por caso, rechazó de cuajo el ofrecimiento.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, el exmandatario respalda a su primo, el intendente de Vicente López, Jorge Macri; mientras que el jefe porteño impulsa a su compañero Diego Santilli. Ante este contexto, en las últimas horas apareció el neurocientífico Facundo Manes que podría participar de la interna como candidato por la UCR en la Ciudad.