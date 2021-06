La bonaerense Magdalena Simmermacher se convertirá en la primera golfista argentina en participar de unos Juegos Olímpicos, luego de asegurar este martes su boleto debido a la actualización en el ránking mundial, que le otorgó una de las 60 plazas disponibles.

Este fin de semana se desarrolló el Tipsport Czech Ladies Open en República Checa, donde Simmermacher necesitaba una buena actuación para quedar dentro de ese margen que se divide por representación de países.

La nacida en el partido bonaerense de Pilar fue de mayor a menor y terminó en la 33° posición, que le alcanzó para estar en los Juegos Olímpicos.

Incluso, quedó 59° en la carrera a Tokio, superando a una rival por ránking. Es que la italiana Lucrezia Colombotto Rosso, que había empezado en el 59° lugar, no pudo sortear el corte clasificatorio y quedó eliminada en la segunda vuelta. Entre las que tuvieron un rendimiento más flojo que Simmermacher estuvieron también la austríaca Sarah Schober, la india Tvesa Malik y la noruega Tonje Daffinrud, entre otras.

Simmermacher, de 25 años, quedó en el puesto 399° pero dentro de las 60 golfistas "habilitadas" a competir por su ubicación en el Women's World Golf Ranking (WWGR).

Después de estar presente en París 1900 y San Luis 1904, el golf volvió a ser olímpico en Río de Janeiro 2016, aunque no había habido participación argentina entre las mujeres.

Así, Simmermacher hará historia en Tokio, incluso porque sería la única golfista argentina en ambos cuadros. Es que, si bien estaba clasificado por ránking, el chaqueño Emiliano Grillo anunció la semana pasada que no utilizará la plaza, por lo que no podrá defender el diploma olímpico que consiguió hace cinco años.

"No soy una persona que da explicaciones por mis acciones, pero en este caso me siento obligado porque estoy representando una nación y mi bandera. La decisión de no viajar a Tokio 2020 es absolutamente personal", explicó Grillo,en redes sociales.

En principio, quien podría ocupar esa plaza por ránking sería Fabián Gómez -estuvo en Río 2016-, pero también desecharía esa posibilidad debido al contexto sanitario.