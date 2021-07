#DeCatálogo El productor Juku Ares debuta en su disco Nuestros junto a un supergrupo indie integrado por músicos de Feli Colina, Conociendo Rusia, Nicki Nicole y 1915, y con feats de Jazmín Esquivel y Ale Álvarez, de Barco. Y cayeron nuevos EP, como el de Candelaria Molina Zavalía, ex PornoPop (el conceptual y experimental iDøLs, con instrumentaciones que compiten por llevar la melodía principal), el del productor Shanteee (El camino, con músicos invitados de Ciro & Los Persas, Piscis Machine, Barco y Matamba, de Bolivia), el de El Maldito (Uno entre diez mil, su regreso tras diez años, con "el psicólogo del rock" Fabio Lacolla en sus filas) y de Ro Waisfem (Voy, debut introspectivo a pleno ukelele).



#SessionConAmor Una live session por un beso. El ensamble rosarino Latelonius ya cargó tres episodios de su Sesión en casa, con paseos por los ambientes a pura jam de funk desencadenado. El trío rocker Virtual Frizz sacó Capítulo en vivo, plano secuencia entre cerámicos y vitrales de una casa chorizo. El clan rosarino Kunyaza subió Living acústico, entre alfombras, gatos y monsteras, en formato reducido a guitarra y voz. Y Facu Iñígo publicó Hacia afuera, sesión de cuatro temas en vivo desde Unísono, filmada y editada por Lisa Cerati.

#AltaTemporada Dave Grohl y su mamá, Virginia –que vendría a ser la abuela de Foo Fighters–, comandan From Cradle to Stage, docuserie que explora los lazos entre rockers y madres, entre el rock y la maternidad; y que ya está en Paramount+. Además, sale la segunda del policial argentino El mundo de Mateo, con Renato Quattordio y Malena Narvay (1/7, Flow), y estrena la sueca Young Royals, que explota en tono de comedia ácida el furor seriéfilo por las familias reales, pero poniendo el ojo en sus miembros adolescentes. Y revisá tu plataforma amiga que llegó HBO Max Latinoamérica, con peces gordos como Game of Thrones, Friends, Westworld, Succession, The Big Bang Theory, Watchmen o Chernobyl.

#HacelaSimple Andá a fijarte que salieron canciones nuevas del trío de bluseras Ruiseñora (Tanta data), del sexteto indie folk Puebla (Chica), de la diva urbana Cazzu (Dime dónde, con el boricua Justin Quiles), del dúo bailable Piscis Machine (Al fin, con feat guitarrero del mendocino Mariano Peccinetti), de la cancionista Cata Raybaud (Calma - Lado B), del dúo folclórico Pucha! (Abriendo nubes, con Nahuel Pennisi como invitado) y de Muro, la banda de Sebastián Bereciartúa (No te vi).