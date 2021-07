La Terminal de Ómnibus de Retiro volvió a operar hoy tras nueve meses de obras para mejorar la seguridad y ordenar la accesibilidad de los pasajeros, en el marco de la pandemia de coronavirus, según el plan diseñado por el Ministerio de Transporte, remarcaron hoy las autoridades.



El plan de obras incluyó un refuerzo y mejora en la iluminación LED, la colocación de escaleras mecánicas y ascensores, puertas automáticas, pantallas que indican las plataformas, nuevas rampas de acceso y reparación de la calzada, pulido de pisos, pintura exterior e interior, nuevos sanitarios, salas de espera y de informes.



Además, se instalaron más de 60 cámaras de seguridad, diez domos 360°, un nuevo centro de monitoreo y control, luces de emergencia y el reacondicionamiento del sistema de protección contra incendios.



En la terminal se generaron, en el pasado, situaciones de inseguridad y por eso “al reducir la cantidad de accesos y establecer un sistema de circulación más definido, se pretende tener más control de la gente que ingresa y egresa”, detallaron desde el Ministerio de Transporte.



Lucas Santos, comerciante y quiosquero que trabaja dentro de la estación, dijo a Télam que “hay control en las entradas principales, se nota todo más seguro, con más policías circulando por todos los pasillos” y recordó que la inseguridad era “un problema”. "Ahora está más tranquilo”, sostuvo Santos, aunque también consideró que el caudal de gente, ahora, es menor debido a la pandemia.



Tras las obras, el ingreso a la terminal se realiza desde la rampa descubierta por la calle Ramos Mejía o por el Puente 3 y el descenso de los pasajeros a las plataformas los llevará al hall central por el acceso al Puente 4.



Una vez dentro del hall, podrán salir por la rampa descubierta o la escalera mecánica del Puente 3 hacia el estacionamiento, todo mediado por cartelería indicadora de circulación de “salida” que divide el circuito de las personas que ingresan a la terminal.



También se reubicaron los locales que tenían cercanía a las puertas, para que no se produzcan aglomeraciones al salir o ingresar de salir a las plataformas, como así también la disposición de los baños.



Otra medida para favorecer el orden fue dividir las plataformas en un sector de partidas desde la dársena 1 hasta la 36 y otro sector de arribos, de la 39 a la 64, pese a que actualmente éstos no coinciden por la falta de servicios diarios.



Miriam Maclaulin, una pasajera recién llegada de Rosario por motivos de trabajo, dijo que observó que “se respetan mucho los protocolos” y resaltó: “Veo que está todo impecable, limpio y cuidado, los asientos intermedios para no cruzarse. Una imagen renovada. El cambio fue muy positivo y valió la pena”.



También se profundizaron las medidas de higiene en todas las instalaciones en cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la prevención contra el coronavirus que incluyen tomar la temperatura, la disponibilidad de alcohol en gel en los pasillos, señalética indicando los dos metros de distancia necesarios entre personas y asientos inhabilitados para mantener la distancia en la sala de espera.



Frente a la llegada de las vacaciones de invierno, las aperturas turísticas y reactivación del sector, el Ministerio de Transporte detalló que “si garantizamos como servicio público la distancia, medidas sanitarias y protocolos determinados, la gente se va a sentir más segura y va a empezar a viajar”.



Por otro lado, comentaron que se está trabajando con el Gobierno de la Ciudad para mantener la Terminal Dellepiane activa para los servicios de turismo de tour de compras, y en Retiro únicamente sostener el servicio público de larga distancia.